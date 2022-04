Le groupe Atlantic surfe sur la vague PAC

Ce vendredi 1er avril, Batiweb et Batiradio co-lançaient l'émission La Tribune des solutions. Premiers invités : Laura Gallé et Mathieu Duroquet, experts de la PAC au sein du groupe Atlantic. L’occasion pour eux de faire le point sur les innovations de la marque sur ce produit, dont le marché explose, bien que tiraillé entre les réglementations et tensions d’approvisionnement.

Grande star des solutions thermiques dans le résidentiel, la pompe à chaleur (PAC) continue d’être au cœur des innovations du groupe Altantic.

« Ce qui caractérise nos pompes à chaleur, notamment celles d’une de nos gammes phares, la gamme Alféa, c’est sa technologique brevetée par Atlantic, qui s’appelle l’échangeur coaxial », souligne Laura Gallé, responsable de marque PAC et chaudières du fabricant, lors la Tribune des solutions, émission lancée par Batiweb et Batiradio, ce vendredi 1er avril.

Une technologie qui assure à la solution une résistance thermique dans la durée, mais également une facilité d’installation, pratique pour le professionnel. Ce n’est pas pour rien que l’échangeur intègre la nouvelle PAC monobloc Extensa, qui sera présentée lors du prochain salon Interclima en octobre 2022.

Autres avantages énumérés par Mathieu Ducroquet, chef de produit PAC du groupe Atlantic. « En plus d’intégrer l’échangeur coaxial, on a travaillé le ventilateur, la taille, la forme (...) » et même les bruits. « On a un produit qui atteint les 35dB, qui est parmi les produits les plus silencieux du marché à l’heure actuelle », précise-t-il.

Le confort thermique assuré par la solution peut être piloté via l’application CosyTouch, commune à toutes les gammes de produit du groupe Atlantic. La PAC présente également d’autres fonctionnalités connectées profitables au technicien-installateur : suivi à distance des machines, conseil technique en visio…

De quoi aider le professionnel à appréhender le produit, alors qu’il doit déjà gérer les aides au financement associés à ce type d’appareil. C’est aussi dans ce sens que le groupe Atlantic propose un accompagnement des dossiers d’aides à l’installation depuis un an.

Une offre qui s’adapte au gré des réglementations et des crises

Il faut dire qu’entre la RE2020 et le déploiement des aides à la rénovation énergétique, le groupe Atlantic a pris le temps de se repositionner et réadapter son offre.

Voilà vingt ans que la marque étoffe son catalogue, inscrit dans « une dimension multi-énergies et multi-marchés », nous décrit Caroline de Venevelles, directrice de la Communication. Ainsi, chez le fabricant, les pompes à chaleur, côtoient les chaudières gaz et les chauffe-eaux thermodynamiques.

C’est le cas notamment dans son usine de Billy-Berclau, « qui était inaugurée en 2016 pour le lancement des gammes murale gaz et pompe à chaleur. Aujourd’hui elle a quasiment atteint son plafond en termes de production, donc on est déjà sur une extension qui va se faire pour 2022 », abonde Caroline de Venevelles.

Une dynamique en France – pays en avance sur la PAC – qui doit se poursuivre sur l’activité européenne du groupe. Surtout que ces modes chauffage alternatifs sont envisagés, face à la flambée des prix de l’énergie, ravivée par le conflit Russie-Ukraine.

« Il y a forcément des impacts mais aussi à ce niveau-là on s’est mis en ordre de marche ou plutôt de bataille, car c’est une bataille de tous les jours. C’est plus serré avec les fournisseurs, mais c’est des commandes anticipées à l’année, voire sur plusieurs années », nous explique Mathieu Ducroquet.

« Mais comme on a une confiance dans le marché et les futures ventes, ça aide aussi à négocier et à s’approvisionner », nuance le chef de produit PAC. Pour l’heure, l’intéressé n’a noté que quelques pénuries de composants, et un ralentissement de leurs importations des pays asiatiques, à cause du conflit russo-ukrainien.

Situation qui ralentit la production du groupe Atlantic, allant de pair avec le plan de résilience, incluant l’augmentation de l’aide MaPrimeRénov’ pour la PAC. « C’est bénéfique pour nous, mais ça veut dire que le marché va encore augmenter, sachant qu’on est déjà sur une progression de chiffres. Fin février, on était à +55 % de progression versus N-1 », remarque la directrice Communication du groupe Atlantic.

D’autant que le futur de la transition énergétique continue d’élargir ses horizons, tourné à la fois vers le biogaz, mais aussi vers l’hybride, qui reste « encore un marché de niche, (…) parce qu’il est toujours difficile à expliquer » constate Catherine de Venevelles, et ce tant du côté des professionnels que des particuliers. Pourtant, en vue de la crise énergétique qui amène à revoir ses consommations, l’hybride semble une bonne solution à court-terme, évitant des changements massifs d’infrastructures au sein du bâti.

Propos recueillis par Virginie Kroun

Photo de Une : V.K