Parexlanko enrichit sa gamme Parnatur avec un nouvel enduit géosourcé

Parexlanko, filiale du groupe Sika, dévoile son nouvel enduit géosourcé « Parnatur finition intérieure argile », qui vient, aux côtés d’un corps d’enduit chanvre et d’un isolant en fibres de bois, compléter la gamme « Parnatur ». Présentation avec Sonia Yansi, chef de marché façades chez Parexlanko.

En novembre, Parexlanko (groupe Sika) annonçait, à l’occasion du Salon International du Patrimoine Culturel, le lancement de son nouvel enduit géosourcé finition intérieure argile.

Ce nouvel enduit s’inscrit dans la gamme biosourcée et géosourcée « Parnatur », lancée il y a 4 ans. À ce jour, la gamme comprend déjà un corps d’enduit chanvre, et un isolant en fibres de bois dédié à l’isolation thermique par l’extérieur (ITE).

Le nouveau « Parnatur finition intérieure argile » répond particulièrement aux besoins du marché de la rénovation du bâti ancien, mais peut également s’appliquer dans le neuf.

« Quand on parle de bâti ancien, ce sont tous les bâtiments qui ont été construits avant 1948, donc aujourd’hui ils représentent un tiers du parc français, à peu près 11 millions de logements, 45 000 bâtiments classés monuments historiques, et environ 25 000 hectares d’espaces protégés », nous détaille Sonia Yansi, chef de marché façades chez Parexlanko.

Un enduit géosourcé à base d’argile, de sables, et d’ocres

Cet enduit « géosourcé » est composé de sables fins, d’argile issue de carrières de l’ouest de la France (qui remplace la chaux), et d’ocres naturels.

D’un point de vue esthétique, il est disponible en 12 teintes (sable fin, rouge terracotta, jaune soleil, vert olive, gris taupe, marron terre d’ombre…), et confère un rendu mat et lumineux.

12 teintes disponibles. Crédit photo : ©Parexlanko

Côté application, il se pose en une seule couche de 3 à 4 millimètres d’épaisseur, à la main ou à l’aide d’une machine à projeter, et s’égalise au couteau de lissage. L’enduit peut être taloché à l’éponge avant séchage complet (3 jours) pour lui donner un effet de matière.

À noter que grâce à sa composition à base d’argile, il s’agit d’un enduit réversible : « C’est propre à l’argile, et c’est hyper intéressant comme caractéristique. C’est-à-dire qu’une fois que le produit a été appliqué, qu’il a séché, et qu’à un moment donné il y a un accroc ou une petite fissure sur l’enduit, il suffit de le réhumidifier légèrement, de remettre un petit coup de taloche éponge, il se remet bien et la surface se relisse », nous explique Sonia Yansi.

Ce nouvel enduit, d’ores et déjà certifié A+ en matière de qualité de l’air intérieur (QAI), est en attente de la finalisation de sa fiche de déclaration environnementale et sanitaire (FDES). Il doit être disponible dans le courant du premier semestre 2024, et distribué dans les négoces en sacs de 25 kilos.

Après un marché qui s’est « tenu » en 2023, une conjoncture plus « tendue » pour 2024

Interrogée plus largement sur la conjoncture, la chef de marché estime que le marché s’est « tenu », que ce soit au niveau du neuf ou de la rénovation : « Au niveau de la rénovation "écologique", on voit clairement que cela commence à prendre. Au vu des changements de la réglementation, de l’entrée en vigueur de la RE2020, on voit que les entreprises, les architectes, les donneurs d’ordre, veulent se diriger de plus en plus vers ce type de solutions », constate Sonia Yansi.

« Après, sur l'année 2024, la conjoncture va vraiment se tendre, notamment dans le neuf. On nous annonce des chiffres qui ne sont pas très sympathiques au niveau de la construction, donc on s'attend clairement à une baisse de l'activité sur le neuf, donc on s'imagine naturellement que les entreprises vont devoir forcément se réorienter vers la rénovation », estime-t-elle

« Je pense que 2024 et 2025 vont être des années assez compliquées, notamment sur le neuf, parce que tout ce qui n'est pas construit ne va pas être enduit », conclut la chef de marché.

Propos recueillis par Claire Lemonnier

Photo de une : Parexlanko