Vers une accélération du déploiement des EnR dans les bâtiments

De grands acteurs de l’immobilier s’engagent à accélérer le développement des EnR&R locales dans leurs bâtiments. Cette action collective, à l’initiative d’Equans, Contrast-e et A4MT, rassemble d’importants acteurs du secteur. Une initiative intitulée le Booster des EnR&R, et soutenue par l’Ademe, qui contribuera à son déploiement et à son impact national.

La volonté de décarboner le secteur de l’immobilier ne date pas d’hier. Depuis plus de 40 ans, celle-ci repose essentiellement sur la fin de l’usage du fioul et du charbon au profit du gaz naturel et de l’électricité.

Devant l’urgence climatique, et au fil des années, ce sujet a pris une place de plus importante dans le débat public. Les différentes crises internationales récentes et en cours, avec notamment la guerre en Ukraine, ont totalement redistribué les cartes, et modifié considérablement la perception des enjeux actuels et à venir.

Face aux différentes crises énergétiques, aux pénuries de matériaux, et à l’inflation, de nombreux pays se sont rendu compte de leur trop forte dépendance aux énergies fossiles. La souveraineté énergétique est donc devenue une priorité pour les politiques publiques, et un enjeu stratégique pour les acteurs du marché.

La rénovation des bâtiments, la sortie des énergies fossiles, ou encore la sobriété énergétique, sont aujourd’hui largement abordées par les différents gouvernements. Malheureusement, les énergies renouvelables à l’échelle des bâtiments n’ont pas encore réellement leur place dans les débats.

Pourtant, chaque bâtiment dispose d’une toiture, d’un sous-sol, de chaleur ou de froid « perdus » (eaux usées, data center, salle informatique, récupération d’énergie sur la ventilation…), c’est-à-dire, d’un potentiel énergétique largement sous utilisé.

La méthode du « Booster », vue et approuvée

Pour accélérer le déploiement des énergies renouvelables dans leurs bâtiments, les acteurs de l’immobilier que sont Aire Nouvelle, Altarea, BNP Paribas Real Estate, Covea Immobilier, Crédit Agricole Immobilier Corporate et Promotion, Equans, Espaces Ferroviaires, Icade, La Poste Immobilier, Linkcity, Société de la Tour Eiffel, ainsi que l’Observatoire de l’Immobilier Durable (OID) et l’Institut Français pour la Performance du Bâtiment (IFPEB) vont recourir à la méthode du « Booster ».

Celle-ci a été lancée en 2020 et visait initialement à accélérer la pratique du réemploi de matériaux de construction en se fondant sur l’expérimentation. Cette méthode va donc être mise en œuvre dans le cadre du Booster des EnR&R. Cela consistera à engager un groupe pilote d'entreprises pionnières qui s’engagent à agir directement sur leurs propres projets, de les accompagner dans la création d’outils et standards, et d’encourager le marché à le rejoindre, dans un cercle vertueux.

Quels objectifs pour le « Booster » ?

Le Booster des EnR&R, composé de maîtres d’ouvrage, sera ouvert à toute partie prenante désireuse de contribuer : société d’ingénierie, start-up, cabinets d’avocats etc.

Chaque acteur s’engage à :

Partager avec ses pairs des retours d’expériences opérationnels dans la mise en œuvre d’ENR&R et capitaliser ce savoir-faire (contraintes de maintenance, montage contractuel, financement…) ;

Généraliser dans les projets l'évaluation du potentiel d'ENR&R locales en s'appuyant sur un référentiel technique commun (l’ENRScore) ;

Cartographier les solutions disponibles, mieux outiller leurs prescriptions (cahiers de charges type, montages juridico-financiers, etc.) ;

Tester sur plus de 50 projets (chaque booster engage 5 projets sur 3 ans) le maximum atteignable.

Les acteurs majeurs de l’immobilier donnent trois ans au « Booster » pour transformer l’industrie immobilière et systématiser l’intégration des EnR&R dans les opérations. Pour ce faire, un travail de collaboration avec les équipes et les concepteurs des opérations sera nécessaire.

Jérémy Leduc

Photo de Une : Adobe Stock