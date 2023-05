Changement de fenêtres : 65 % des Français effectuent leurs recherches sur Internet

Afin de mieux comprendre le parcours d’achat des particuliers, TBC Innovations a sondé 509 ménages ayant rénové leurs fenêtres au cours des 2 dernières années, et comparé les résultats avec les années précédentes. On apprend notamment que les Français réalisent de plus en plus leurs recherches sur Internet, et qu’ils sont de plus en plus intéressés par la domotique.