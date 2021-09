Avec Temperly, Cedeo propose une solution de maintenance connectée

Après avoir lancé en 2019 une offre complète pour les installateurs chauffagistes et leurs clients, syndics de copropriété et bailleurs sociaux, Cedeo, enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France (SGBDF), s’enrichit aujourd’hui d’une nouvelle option : la télésurveillance. Précisions.

L’enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, Cedeo propose des solutions pour les professionnels du bâtiment dans les domaines du génie climatique, du sanitaire et de la plomberie. Grâce à ses outils logistiques intelligents, la société a pour objectif de faciliter la vie de ses clients professionnels.

Ainsi, en 2019, Cedeo lance Temperly, une solution globale de comptage et de répartition des frais de chauffage et d'eau « clé en main », qui répond à la réglementation sur l’obligation d’individualiser les frais de chauffage dans les immeubles chauffés collectivement. Cette dernière permet entre autres de gagner en temps, en compétitivité, et assure une meilleure réactivité en cas de problème. Temperly est est notamment destinée aux installateurs chauffagistes et à leurs clients, les gestionnaires d'immeubles, syndics de copropriété, bailleurs sociaux, ainsi qu’aux particuliers.

Plus de compétitivité et de sérénité

Partant d’un constat que les besoins et les technologies évoluent, Temperly annonce s’enrichir d’une nouvelle option : la télésurveillance. Grâce à ce service facturé 8 € par mois et par capteur, le professionnel peut désormais suivre, via des sondes posées sur la chaudière ou le circuit d’eau chaude, le fonctionnement d’une chaudière en temps réel. Ainsi, ces capteurs permettent d’anticiper et de détecter les dysfonctionnements de la chaufferie (fuite d’eau, caisson de ventilation, niveau de CO2, température, humidité…), de la suivre et de la piloter à distance.

Pour bénéficier de ce nouveau service proposé par Cedeo, il suffit de choisir et commander les sondes via dispart.fr, s’abonner à la plateforme Temperly, poser les sondes, et paramétrer les alarmes.

Marie Gérald

Photo de Une : ©Cedeo