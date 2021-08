Silvadec dévoile une version optimisée de son configurateur 3D

Suite à la refonte de son site internet, l’entreprise Silvadec, leader dans l’aménagement extérieur en bois composite, a dévoilé une version optimisée de son configurateur 3D. Le but ? Apporter un service toujours plus qualitatif à ses clients professionnels et particuliers. Explications.

Le spécialiste de l’aménagement extérieur en bois composite Silvadec avait dévoilé début 2021 sa nouvelle identité de marque. Sur sa lancée, l’entreprise propose deux nouvelles versions de son configurateur 3D, dont une gratuite, qui permet de simuler et d’estimer des projets de terrasses sur-mesure. « Transformer chaque simulation en opportunité commerciale » Facilement accessible sur le site internet de l’entreprise via l’onglet « Mon Projet », cet outil interactif a été créé dans le but de répondre aux attentes des clients, professionnels et particuliers. En seulement quelques étapes, l’utilisateur sélectionne l’emplacement, la forme et les dimensions adaptées à son projet. Il suffit ensuite de choisir parmi les gammes de lames composites, puis de définir le type de lambourdes, d’accessoires et de fixations. Pensé pour que les distributeurs comme les installateurs puissent facilement intégrer le plan obtenu dans leur propre outil de gestion commercial, le configurateur a pour objectif de « transformer chaque simulation en opportunité commerciale pour les professionnels du secteur et permettre aux clients particuliers de mener à bien leur projet d’aménagement extérieur », précise Silvadec. L'ensemble de ces fonctionnalités sont disponibles en libre accès pour les professionnels, mais aussi les particuliers. Une version enrichie du configurateur existe aussi, exclusivement accessible par les professionnels détenteurs d’une licence attribuée par Silvadec. Ces derniers peuvent ainsi exporter des plans 2D et 3D, établir une liste d'articles qui composent le projet avec leur code article distributeur, et estimer le budget du projet à partir du prix d’achat. Sur son site internet, le spécialiste en aménagement extérieur propose également plusieurs tutoriels, des conseils et astuces, ainsi que de nombreux exemples de réalisations, sources d’inspiration. Marie Gérald

Photo de Une : ©Silvadec

