Concrete Direct, la nouvelle application pour commander du béton prêt à l’emploi

Lafarge France, filiale de Holcim, vient de lancer sur le marché un nouvel outil qui va changer le quotidien des clients du béton prêt à l’emploi (BPE). L’application mobile Concrete Direct débarque en France, après avoir fait ses preuves sur le sol américain, en Allemagne et au Royaume-Uni notamment.

Cette nouvelle application, téléchargeable sur smartphone ou PC, permet à ses utilisateurs de commander du BPE de leurs chantiers, sur leur smartphone, à toute heure et en tout lieu.

Un suivi de bout en bout de la commande de BPE

Une fois la commande effectuée par le client à partir de son PC ou de son smartphone, elle est automatiquement intégrée dans le planning de production et de livraison de la centrale à béton concernée. Des notifications sont envoyées au client en temps réel, afin qu’il puisse suivre chaque étape de sa commande, comme la confirmation de prise en charge de cette dernière, le départ du camion toupie de la centrale ou encore l’heure estimée d’arrivée sur le chantier.

De plus, comme pour les VTC et les taxis, il est possible pour l’utilisateur de suivre le camion toupie en temps réel sur le trajet vers son chantier. Par ailleurs, un outil de messagerie instantanée intégré à Concrete Direct, qui maintient le client en contact immédiat avec le centraliste, offre la possibilité de modifier la commande, d’ajouter un retardateur, un accélérateur ou encore des fibres…

En outre, l’application permet au client d’avoir accès à toutes ses livraisons, ses bons de livraisons et à tous ses échanges avec les centralistes, même lorsque la commande est terminée. En tant qu’administrateur de compte, chaque client peut gérer les droits d’accès pour ses propres collaborateurs : visibilité sur certains chantiers ou droit d’effectuer des commandes pour un ou plusieurs chantiers.

Un impact positif sur l’environnement et un gain de temps

Le lancement de l’application Concrete Direct va avoir un impact positif sur les utilisateurs, mais également sur les équipes Lafarge. Concrètement, la fin des commandes par téléphone va permettre au responsable commercial d’accorder plus de temps à l’accompagnement de ses clients.

Le suivi de la commande se faisant désormais via l’application, le centraliste aura désormais plus de temps pour optimiser le fonctionnement de sa centrale.

« Concrete Direct est non seulement un nouveau service à forte valeur ajoutée pour nos clients comme pour nos collaborateurs, mais c’est aussi une source de progrès environnemental : en n’imprimant plus les bons de livraison, en réduisant les mails et les appels téléphoniques, cela permet de réduire l’impact d’une commande tout en assurant un meilleur service à nos clients », déclare Caroline Baudelot Regentel, Responsable Marketing et Performance Commerciale Sud Est - Lafarge Bétons.

L'application est disponible en français pour smartphones sur App Store ou Google Play et téléchargeable pour PC sur un site dédié.