La plateforme Material Bank arrive en Europe

Rapidement adoptée au sein de l’architecture et du design en Amérique du Nord, Material Bank, marketplace pour les professionnels de l'architecture et du design, poursuit aujourd'hui son développement et annonce son lancement en Europe.

Dirigé par Philippe Brocart, ex-directeur général de Maison&Objet, Material Bank Europe débutera avec plus de 100 fabricants issus de différents secteurs. « Nous avons la conviction de pouvoir apporter de véritables bénéfices tant aux fabricants qu’aux architectes. C’est une opportunité formidable pour notre secteur d’activité et nous sommes très enthousiastes à l’idée de porter ce projet », indique-t-il.

Le centre logistique européen, localisé à proximité de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, commence d’ores et déjà recevoir les stocks d’échantillons en vue du lancement. Cette base permettra la livraison d’échantillons sur l’ensemble des pays de l’Union européenne, de la Suisse et du Royaume-Uni.

Améliorer la rapidité de recherche et de réception d'échantillons

Créée en 2019 aux Etats-Unis, Material Bank a permis à de nombreuses entreprises de simplifier le processus complexe de recherche, de commande et de réception d’échantillons de matériaux destinés à l’architecture, l’aménagement intérieur et la construction.

A travers sa plateforme digitale, elle permet aux professionnels de rechercher, parmi des centaines de fabricants, des centaines de milliers de matériaux de différents univers comme la peinture, les revêtements de sols, la céramique ou encore le tissu et l’acoustique.

« Material Bank a fondamentalement transformé la manière dont les professionnels découvrent, commandent et reçoivent les échantillons de matériaux et de ce fait font naître leurs projets », affirme son fondateur, Adam I. Sandow.

En plus d’améliorer la rapidité de recherche et de réception des échantillons, l’entreprise américaine offre une solution respectueuse de l’environnement grâce à la consolidation des échantillons de plusieurs fabricants qui sont expédiés dans une seule boîte. À ce jour, ce sont plus de trois millions d’envois qui ont pu être économisés.