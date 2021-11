Document Crunch, lauréat de la Construction Startup Competition 2021

C’est lors du BuiltWorlds Venture East 2021 à Miami, jeudi 11 novembre, que Document Crunch, outil d’intelligence artificielle vérifiant les contrats de construction, a remporté le premier prix de la Construction Startup Competition.

Après avoir annoncé ses 10 finalistes fin octobre, le jury de Construction Startup Competition a annoncé son grand lauréat 2021. Le titre a été remporté par Document Crunch, logiciel d’intelligence artificielle qui identifie et expliquer les points critiques des contrats de construction.

La solution a été récompensée à l’issue du Pitchday du 11 novembre, lors de la conférence

BuiltWorlds Venture East 2021 à Miami. Elle a coché toutes les cases dans différentes catégories : atténuation de l'empreinte carbone, optimisation de la chaîne d'approvisionnement, efficacité sur le chantier, matériaux de construction avancés et nouvelles méthodes de construction.

Un ensemble de domaines d’actualité, auxquelles les technologies de la construction, dont le courant est appelé « contech », peuvent contribuer. « Le secteur de la construction est arrivé à un tournant : les créations de start-up comme les investissements explosent dans la contech. (…) C'est grâce aux technologies, que nous pourrons construire moins cher, plus durable et plus sûr », commente Guillaume Bazouin, responsable des programmes start-up et intrapreneurs de Leonard.

Cette plateforme d’innovation et de prospective créée par Vinci était, une fois n’est pas coutume, partenaire du concours et membres du jury de l’édition 2021. Et ce aux côtés de Cemex Ventures, Dysruptek, Ferrovial, GS Futures, Hilti et NOVA de Saint-Gobain. Six autres acteurs impliqués dans la contech, qui aurait atteint en 2021 les 2 milliards de dollars d’investissements jusqu’en octobre dernier, d’après Leonard.

Virginie Kroun

Photo de Une : Leonard