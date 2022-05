Ce vendredi 20 mai, l’organisateur d’événement RX France dévoilait en avant-première le grandes lignes du programme du Mondial du Bâtiment 2022. Organisée du 3 au 6 octobre prochain, l'édition 2022 prévoit 450 conférences et 1000 intervenants sur ses trois salons : Batimat, Idéobain ainsi qu’Interclima.

C’est un Mondial du bâtiment « quasi-plein » qui est annoncé par le directeur de l’événement Guillaume Loizeaud, ce vendredi matin, quatre mois avant le début de l’édition 2022.

Retardé par le contexte sanitaire, le rendez-vous international du bâtiment fera son grand retour à Paris Expo, Porte de Versailles (75) – et non à Paris-Nord Villepinte - du 3 au 6 octobre. Quatre jours pendant lesquels les trois salons Batimat, Idéobain et Interclima se partageront 14 scènes ouvertes, pour 1 000 intervenants et plus de 450 conférences et animations.

Quatre grands thèmes et trois nouveaux formats pour Batimat

Établi sur les pavillons 1, 4, 5 et 6, le salon Batimat répartira ses conférences sous quatre grands thèmes.

Le premier, « Préserver l’environnement », se penchera sur les possibles pistes de mobilisation de la chaîne du bâtiment pour freiner son impact carbone. Les animations portant sur le « Bien vivre dans la ville en 2050 » projetteront les différents modes de vie urbaine, alors qu’en 2050, on estime que 70% de la population mondiale habitera en ville. Vient ensuite la thématique « Valoriser les métiers » où peuvent être exposés de nouveaux outils de collaboration mais aussi des technologies de data et d’intelligence artificielle, accompagnant la transition numérique du secteur. Transition numérique au cœur du thème « Transformer les méthodes », qui, alliée à la transition écologique, pourrait faire gagner en productivité les professionnels.

Des sujets donc « interconnectés », selon Guillaume Loizeaud, et abordés au travers de trois nouveaux formats, à commencer par les Batitalks. Chaque jour, deux agoras – l’une située au pavillon 1, l’autre au pavillon 6 – accueilleront chacune deux conférences, la première le matin (de 11h00 à 12h30), la seconde l’après-midi (de 14h00 à 15h30). Les sessions mixeront différents formats (conversations entre experts, interviews exclusives d’acteurs du secteur, prise de paroles, donnant lieu parfois à des questions/réponses…)

Au total, défileront sur ces deux agoras plus de 90 intervenants, issus d’horizons variés (fédérations, scientifiques, politiques…) Batimat compte notamment sur la présence de Philippe Pelletier, président du Plan Bâtiment Durable, Jean-Christophe Repon, président de la Capeb, Olivier Salleron, président de la FFB, Yamina Saheb, autrice principale du GIEC sur le volet construction, Jean-Marc Jancovici, ingénieur et président de l’association The Shift Project ou bien l’architecte Anne Démians.

Deuxième type de format : les Experts’ Corner. Il s’agit de décryptages d’experts sur des problématiques pointues. Au total, plus de 150 colloques et conférences animés réuniront environ 300 experts, sur les agoras 1 (pavillon 1) et 2 (pavillon 6) mais aussi sur l’Arena Principale (Pavillon 1), les Ateliers Hors-Site, Low Carbon Construction, Photovoltaïque, et sur l’Espace 2 000 (Pavillon 1).

A propos de l’Espace 2000, les étudiants du Mastère Spécialisée immobilier et bâtiment durables (IBD), transitions énergétique et numérique l’école des Ponts Paris Tech y tiendront des conférences. Les 27 créneaux et 27 conférenciers internationaux interviendront tour à tour sur une thématique différente chaque jour : l’architecture décarbonée et solidaire le lundi, la politique environnementale le mardi, les démonstrateurs et solutions bas carbone le mercredi ainsi que l’industrie de la construction le jeudi.

Les innovations seront également à l’honneur lors des Innovation Lab, durant lesquels les visiteurs pourront suivre des pitchs de 10 à 12 minutes, présentant les innovations et les nouvelles technologies de la construction, sur l'Arena Innovation Awards ainsi que sur l’Arena Start-up. Parmi les premières start-up qui ont répondu présentes : Adroneex, Batisimply, Pubotim ainsi que Supervan.

La QAI au cœur du salon Interclima

Co-construit avec les principales organisations professionnelles impliquées dans la performance énergétique et le confort thermique, le programme d’Interclima propose des animations plus pratiques.

En témoignent les ateliers de retour expérience, contenu inédit du salon en 2022. Le concept : une ou plusieurs solutions techniques sont replacées dans le contexte d’un projet de rénovation et de construction, exposé par une équipe d’au moins trois acteurs impliqués dans ledit projet (maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, entreprises ou industriels).

Le matin sera consacré aux projets de rénovation – pour coller à l’entrée en vigueur du décret tertiaire – et l’après-midi aux chantiers de constructions neuve – dans le contexte de la nouvelle RE2020.

Au total, 28 animations de 45 minutes de ce type se dérouleront, avec des invités déjà annoncés à ce jour : Ariston, Atlantic, BWT, Daikin, Eurovent, Viessman, VMI et Zehnder.

L’espace Métiers et Recrutement du pavillon 3 – où se tiendra le salon Interclima -, accueillera deux types de rencontres. Le matin, écoles et centres de formations échangeront sur les évolutions de l’offre d’enseignement (nouvel éco-campus de Vitry (94), transformation des DUT génie thermique de deux ans en Bachelor de trois ans, développement de l’alternance...) L’après-midi, place aux job datings entre jeunes d’Île-de-France et les DRH des exposants d’Interclima, représentants des organisations professionnelles et visiteurs en cours de recrutement.

A cela s’ajoutent 12 créneaux de conférence de 2 heures, accueillant 6 à 8 témoins par session. Pensées en partenariat avec les organisations professionnelles représentant des maîtres d’ouvrage, dont l’Union Sociale de l’Habitat (USH), l’Association des Ingénieurs Territoriaux de France (AITF) et le Pôle Habitat de la FFB, des maîtres d’œuvre et des entreprises de maintenance et d’exploitation, ces animations décrypteront différents thèmes, dont l’évolution des chaudières gaz vers l’hydrogène et le gaz vert.

Mais le grand thème d’Interclima demeure la qualité de l’air intérieur, avec 56 créneaux, répartis entre un forum et un atelier QAI.

Le forum QAI s’articulera autour de conférences de 20 minutes, menées par la filière professionnelle (Uniclima, Cetiat, Association Française de la ventilation, Agence Qualité Construction...) Différentes marques s’y illustreront également, dont Airzone, Aldes, Atlantic, Daikin, France Air, Hitachi, LG, Sauerman, VMI ainsi que Zehnder.

L’atelier QAI, quant à lui, est un espace animé par Uniclima et l’Association Française de la ventilation. Les organisations proposeront trois serious games, dans le but de sensibiliser maîtres d’œuvre, maîtres d’ouvrage, installateurs, exploitants-mainteneurs à la qualité des installations de ventilation.

La formation, l’architecture et l’expertise technique s’invitent à Idéobain

Troisième salon sous la bannière du Mondial du Bâtiment, Idéobain accueillera, au sein du Forum Salle de Bains et Intérieurs à Vivre, 15 conférences, avec un tiers consacrées aux expertises techniques, un tiers à la formation et un tiers à l’architecture et à l’aménagement intérieur.

Le Pôle action des architectes d’intérieur, le Club de l’amélioration de l’Habitat et autres partenaires feront des interventions.

Dans le pavillon 2.1 - où se déroulera Idéobain -, sera également animé le palmarès des salles de bains remarquables, avec un focus sur les réalisations remontant à 2017, un book spécifique remis sur le salon, tandis que les innovations seront également présentées sous forme de pitchs. A rappeler que la salle de bain est un sujet important dans l'évolution du bâtiment, entre les obligations des douches zéro ressaut et le mouvement vieillir chez soi.

La charpente de Notre-Dame de Paris s'illustrera à Batimat Au-delà du salon Idéobain, le pavillon 2.1 abritera une exposition de grande envergure : « Notre-Dame de Paris : l’art de la charpente », déjà accueillie à Paris, à Nantes ainsi qu'à Levallois. Au tour de Paris-Expo d'exposer ces 400 m2 de parcours, à travers lesquels les visiteurs pourront explorer la reproduction intégrale de la charpente de Notre-Dame de Paris à l’échelle 1/20e et des études détaillées de section et d’assemblage à l’échelle 1/10e. « Ca va être quelque chose magnifique, et je suis très content que ça ait pu se faire. Les Compagnons du Devoir, le 3CA-BTP et Batimat chacun ont fait tous les efforts possibles pour pouvoir accueillir cette expo », se réjouit Guillaume Loizeaud.



Virginie Kroun

Photo de Une : V.K