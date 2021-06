Spécialisé dans le diagnostic immobilier depuis près de 20 ans, le groupe AC Environnement annonce aujourd'hui créer « Digiliance » une filiale spécifiquement dédiée à l'exploitation des données sur les bâtiments, pour aider les gestionnaires immobiliers à mieux gérer leur patrimoine.

AC Environnement, spécialiste du diagnostic immobilier, organisait une conférence de presse ce mardi 8 juin pour annoncer le lancement de sa filiale « Digiliance, », qui accompagnera ses clients gestionnaires de bâtiments (bailleurs, foncières, collectivités, entreprises, industriels...) pour les aider à gérer et exploiter les données de leur patrimoine immobilier.

L'objectif : faire le lien entre les donnes collectées et la maquette numérique pour faciliter la gestion-exploitation-maintenance.

« Pour établir un diagnostic de performance énergétique (DPE), nous relevons entre 80 et 100 critères techniques du bâtiment, et ces données ne sont aujourd'hui absolument pas exploitées par les propriétaires de bâtiments. Digiliance aide à exploiter ces données pour créer de la richesse, faire des économies, et être plus performant », explique Denis Mora, président du groupe AC Environnement.

Il souligne qu'en cette période de crise, chacun est poussé à faire des économies là où c'est possible : « Quand on maîtrise notre donnée, on comprend mieux les choses, on exploite mieux les choses, et on génère des économies », insiste-t-il.

Et d'ajouter : « Nous souhaitons apporter de l’intelligence dans la gestion de ces données et dans leur exploitation ».

Centraliser et stocker les données dans un carnet numérique

Pour aider les gestionnaires immobiliers, Digiliance a notamment développé la suite logicielle CN (pour « Carnet Numérique »), qui permet de centraliser et stocker toutes les données d'un bâtiment (diagnostics immobiliers, localisation des polluants, plan pluriannuel des travaux...) dans une plateforme unique, et d'aider à la prise de décision.

« Une fois le carnet numérique créé, le client est alors libre de le renseigner et le mettre à jour en toute autonomie et à tout moment grâce à une interface simple et à un abonnement proposé par Digiliance », précise le groupe.

Digiliance propose également un plan d'accompagnement à ses clients pour les aider à analyser les données existantes et définir une feuille de route étape par étape.

Le groupe précise que des démonstrations seront présentées à l'occasion du salon BIM World, qui se tiendra les 23 et 24 juin prochains.

Claire Lemonnier