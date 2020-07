Le groupe Elcia, éditeur de logiciels spécialisé en menuiserie, stores et fermetures, élargit son périmètre en devenant actionnaire de la société AlloTools, l’éditeur des solutions BatiTrade qui développe des solutions web pour un secteur quasi-similaire : la menuiserie, la fermeture et l’aménagement. Un partenariat en discussion depuis quelques années qui prend désormais forme.

Les objectifs sont inscrits dans ce partenariat : en devenant actionnaire à 33 % d’AlloTools, le groupe Elcia propose une ambitieuse feuille de route qui profitera aux deux parties. AlloTools gagne ainsi en visibilité et travaille désormais pour un secteur un peu plus large en plus de bénéficier du soutien de son actionnaire.

Pour le groupe Elcia, cette acquisition lui permet de prendre une place plus importante sur le marché européen, avec l’objectif clair d’être le leader de solutions numériques en Europe pour le secteur de la menuiserie. Cette ambition tournée à l’international induit notamment l’inclusion de la 3D aux solutions numériques. « Cela fait plusieurs années que nous échangeons avec Sébastien (Sébastien Sobczyk, fondateur et Directeur Général d’AlloTools). Nous partageons la même vision du marché et les mêmes valeurs : l’innovation, l’exigence sur la qualité de nos logiciels, ou encore le bien-être au travail et la collaboration avec nos équipes. Nous souhaitions nous engager au travers d’un partenariat fort et durable ! C’est pourquoi Elcia entre au capital d’AlloTools à hauteur de 33 % » explique Edouard Catrice, Directeur Général du groupe Elcia.

Ce partenariat n’incite pas AlloTools à répondre à toutes les exigences du groupe Elcia, au contraire, celui-ci préfère lui laisser une marge de manoeuvre pour croître, souligne Edouard Catrice : « Je crois beaucoup en ce modèle de participation minoritaire qui permet de sécuriser un partenariat sur le long terme, tant pour nous que pour les clients qui nous feront confiance, tout en laissant la force de l’innovation à l’entrepreneur. AlloTools doit garder son indépendance tout en s’appuyant sur la notoriété et le réseau d’Elcia pour se développer plus rapidement. Nous avions eu la même approche avec Ramasoft et cela fonctionne parfaitement ! »

Un enjeu de développement pour AlloTools

Cette collaboration désormais entamée nécessite un réel engagement de la part d’AlloTools, car pour atteindre les objectifs communément fixés, l’entreprise doit développer de nouvelles solutions technologiques pour créer l’innovation tant convoitée dans le milieu. « Ce partenariat avec le groupe Elcia est une continuité logique à l’évolution de nos sociétés, de par notre histoire, notre complémentarité et les synergies de nos solutions, réels atouts pour les acteurs du marché de la menuiserie », ajoute Sébastien Sobczyk, Directeur Général d’AlloTools. « Edouard a su nous rassurer sur notre évolution commune. Nous sommes sûrs d’offrir ensemble une offre qui répond aux attentes de nos utilisateurs et de faire bénéficier de notre avancée technologique au plus grand nombre, tout en gardant la liberté de développer de notre côté nos partenariats et nos projets R&D ».

Bien que cet engagement confirme le professionnalisme et l’expertise d’AlloTools, la société doit encore faire ses preuves pour innover et permettre au groupe Elcia de se forger une place au sein du marché européen. « Dès nos débuts, nous avons compris le potentiel de la 3D pour nos configurateurs et n’avons eu de cesse, depuis, de faire évoluer nos rendus graphiques pour encore plus de réalisme, passant du visuel écran à l’immersion en réalité virtuelle, et, depuis cette année, à la réalité augmentée (dans l’environnement du client). Pour nous, configurer son projet doit être une réelle expérience pour une meilleure projection de son idée vers la réalisation de tous les possibles » poursuit-il, soutenu par Edouard Catrice : « La 3D est un langage universel qui gomme toutes les frontières et sera donc un avantage concurrentiel fort pour l’international ».

Deux entreprises, deux outils

Les outils Batitrade développé par AlloTools et Prodevis, créé il y a 20 ans par le groupe Elcia, vont pouvoir être utilisés ensemble. Les installateurs peuvent réaliser un projet Batitrade à partir du configurateur commercial de chiffrage ProDevis, et cela sans rajouter un coût supplémentaire à l’abonnement d’accès à ProDevis. « Ce partenariat apporte une vraie valeur ajoutée à tous nos clients », ajoute Edouard Catrice. « Aussi bien aux industriels qu’à nos installateurs qui utilisent ProDevis. Nos approches de chiffrage complémentaires permettront ainsi de répondre au mieux à la demande du client final en fonction du produit et du contexte du dossier ».

Réalisation d'un projet BatiTrade à partir de ProDevis ©Elcia et Allotools

Cette fusion des deux projets permet dans un premier temps d’apporter de la visibilité à AlloTools grâce aux clients d’Elcia abonnés à ProDevis. En attendant les premières innovations 3D dans leurs projets communs, cette acquisition donne un coup de projecteur sur les deux acteurs du numérique.

J.B

Photo de une : ©Elcia et AlloTools