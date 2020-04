Dès 2018, le gouvernement encourageait le secteur du bâtiment à engager une démarche vers le numérique. Le gouvernement et Julien Denormandie, ministre chargé de la Ville et du Logement, lançaient à cette occasion la plateforme Kroqi, destinée à tous les professionnels de la construction et de l’aménagement, pour travailler autour de la maquette numérique et du BIM. Or, depuis le début du confinement, l’activité de la plateforme est en nette hausse.

En pleine expansion, le BIM et les plateformes numériques bourgeonnent depuis quelques années, offrant au secteur du BTP la possibilité d’un travail collaboratif. Lancée par Julien Denormandie et le gouvernement, la plateforme Kroqi est un point clé au plan « BIM 2022 », ayant pour objectif « de généraliser l’utilisation du numérique, et en particulier du BIM dans le bâtiment », comme décrit par le Ministère de la Cohésion des territoires.

Alors que la plupart des chantiers sont à l’arrêt avec le confinement, l’éditeur de logiciel Wimi publie un bilan de l’utilisation de cette plateforme numérique réservée aux professionnels.

L’activité de la plateforme a « plus que doublé depuis 1 mois », cela se ressent notamment avec le nombre d’utilisateurs quotidiens, en hausse de 80 %. Depuis le 13 mars 2020, 25 000 professionnels sont actifs sur la plateforme qui enregistre 2 fois plus de documents qu’à l’accoutumée. Tandis que les relations sociales entre collaborateurs sont limitées du fait du confinement, l’outil « collaboratif » qu’est Kroqui prend désormais toute son importance. La plateforme permet de garder le contact entre salariés, un besoin social se ressentant dans les chiffres publiés par Wimi : 18 fois plus de messages sont échangés et 20 fois plus de temps est consacré en audio ou visioconférence sur Kroqi.

En comparant l’utilisation de la plateforme du 13 mars au 12 avril 2020 avec les 30 jours qui ont précédés, Kroqi gagne en dynamisme, porté par les mesures de confinement. En effet, si le travail de terrain sur les chantiers est en grande partie toujours à l’arrêt, « beaucoup d’acteurs ont poursuivi une activité à distance, intensifiant de façon inédite leurs usages des outils numériques collaboratifs ». Là est l’explication toute relative, qui permettra sans doute de franchir la ligne d’arrivée du plan BIM 2022 plus tôt qu’espéré. « On constate, depuis la crise, une augmentation massive et systématique de l’usage des outils numériques et du télétravail, c’est indéniable. Ce qui est plus surprenant, c’est que cette augmentation se vérifie aussi dans un secteur qui était traditionnellement en retard sur ce plan. Pourtant, les chantiers se caractérisent par un grand nombre de corps de métiers différents et les enjeux de collaboration et de coordination y sont plus essentiels qu’ailleurs. On peut penser que ces nouveaux usages du numérique se poursuivent et s’installent durablement chez les TPE, PME et artisans du bâtiments », explique Antoine Dubosc, président et co-fondateur de Wimi.

Lors de la création du plan BIM 2022, le Ministère de la Cohésion des Territoires décrivait également le retard numérique du bâtiment en France. Un retard qui pourrait s’estomper étant donné le contexte sanitaire actuel, forçant au télétravail et à l’utilisation d’outils numériques.

J.B

Photo de une ©Adobe Stock