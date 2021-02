Alors que les outils de chiffrage et devis Solu+ et Tolteck étaient initialement séparés, Saint-Gobain vient d'annoncer qu'il sera désormais possible d'exporter le chiffrage d'un chantier depuis Solu+ vers le logiciel Tolteck, pour générer un devis plus détaillé. Un moyen de faciliter le quotidien des artisans du bâtiment, et d'augmenter la satisfaction clients.

Lancé pour la première fois en 2015 par Point.P, Solu+ est un configurateur qui permet aux professionnels du bâtiment de chiffrer un chantier en neuf ou en rénovation en calculant tous les produits nécessaires, que ce soit en plâtrerie, isolation, gros œuvre, électricité, sanitaire, chauffage, pour proposer les meilleures solutions à leurs clients, mais aussi de calculer le coût de la main d'oeuvre.

Créé de son côté en 2017 par une start-up, Tolteck est un logiciel de devis racheté par Saint-Gobain Distribution Bâtiment France. Il permet à l'artisan de générer en cinq minutes un devis ou une facture via un ordinateur ou un smartphone, et ce, même sans connexion. Tous les documents et clients sont automatiquement stockés et triés dans le logiciel, pour les retrouver plus facilement.

Deux outils reliés pour plus de fluidité

Alors que ces deux outils étaient initialement séparés, Saint-Gobain annonce avoir trouvé un moyen de les relier pour faciliter le quotidien des artisans. Ces derniers peuvent ainsi chiffrer le chantier sur Solu+, puis importer les informations dans le logiciel de devis et facturation Tolteck en quelques clics, permettant ainsi un gain de temps non négligeable.

Concrètement, une fois le chiffrage réalisé, l'artisan peut exporter le document vers Tolteck et choisir les options d'importations, selon qu'il souhaite un devis plus ou moins détaillé, avec le coût des différents matériaux et de la main d'oeuvre distingués, ou au contraire le prix global. Il est également possible d'ajuster les quantités de matériaux et d'appliquer une marge personnalisée. Le client final peut ainsi obtenir un devis plus complet.

Côté tarifs, Solu+ est accessible gratuitement pour les artisans ayant adhéré au programme « Génération Artisans ». Tolteck est de son côté au prix de 25 euros HT par mois, ou 228 euros HT par an, sauf pour les adhérents de Génération Artisans, qui bénéficient d'un tarif plus avantageux à 149 euros HT par an.

Claire Lemonnier