Le groupe Velux annonce s'être s’équipé de la solution Join2ship, développée par DDS Logistics, pour renforcer l’organisation de ses sites logistiques et optimiser le transport de ses produits. Le groupe fait partie des premières entreprises en France à utiliser cette solution de traçage.

Après avoir rejoint l'initiative internationale RE100, en faveur d’une électricité 100% renouvelable, Velux France cherche désormais à optimiser ses flux logistiques. Présent dans plus de 40 pays, le fabricant de fenêtres dispose, en France, de quatre sites de production et d’un centre logistique national situé entre le Nord et l’Est du territoire français. En Île-de-France, ses flux de messagerie et de distribution transitent via deux plateformes de cross-dock.

Vincent Arnoux, le directeur logistique de Velux France, explique : « Chaque jour, plus de cinquante navettes partent de nos centres de fabrication pour alimenter la France et l’Europe. Nous faisions face à un manque de suivi sur les départs et arrivées de nos navettes entre les différents sites. Nous avons donc recherché une solution capable de nous apporter une visibilité en temps réel sur le transit des marchandises, pour améliorer notre organisation logistique ».

Pour cela, le groupe a décidé de s’équiper de la solution Join2Ship, une application de tracing mobile développée par l'entreprise DDS Logistics, spécialisée dans l’édition de logiciels, l’organisation, la gestion du transport, et le sourcing international.

Un nouveau service de suivi

Fondée en 1984, la société DDS Logistics est très présente sur le marché du Transport Management System (TMS) en France, et propose une offre pour la digitalisation du transport, couvrant les domaines de la supply chain aussi bien domestique qu’internationale.

D'abord déployée pour la gestion de navettes françaises approvisionnant l’Europe, la solution Join2Ship adoptée par Velux France est à terme censée permettre aux équipes logistiques d’élaborer un plan d’action afin de gérer les expéditions, la création de plannings de chargement, et d’obtenir ensuite une vision plus claire de la position des camions de sous-traitants. Simple et intuitive, cette application permet ainsi au fabricant de fenêtres de gérer plus de 4 500 expéditions.

« L’application de tracing mobile de Join2ship, permet de suivre la progression de la marchandise. Les photos prises au départ et à l’arrivée des colis évitent les litiges avec nos transporteurs », indique Marc Lachaize, responsable Transport de Velux France, avant de préciser : « aujourd’hui, nos clients peuvent déjà suivre le statut de leurs commandes et bientôt grâce à Join2ship, ils pourront savoir quand leur livraison arrivera et être alertés en cas de retard du chauffeur ».

Velux France souhaite dorénavant travailler en amont de sa supply chain et promet d’offrir à ses clients une visibilité sur la réception de leurs produits. « L’accompagnement des équipes de l’éditeur DDS Logistics nous assure un démarrage rapide et coordonné et nous laisse espérer, à terme, un déploiement européen de la solution. Enfin, les données recueillies pourront être extraites pour réaliser des statistiques et apporter des améliorations. L’objectif ? Que l’ensemble de la supply chain gagne en efficacité », conclut Vincent Arnoux.

Marie Gérald