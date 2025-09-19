Sagrada Familia : la tour principale achevée en 2026 pour honorer Gaudí
Mis à jour le 19 septembre 2025 à 16h34
La Sagrada Familia s’apprête à franchir une nouvelle étape majeure. Le comité de construction a annoncé que la tour de Jésus-Christ, qui culminera à 172,5 mètres, sera achevée en juin 2026. Ce calendrier n’a rien d’anodin : il coïncidera avec la messe commémorative marquant le centenaire de la mort de l’architecte catalan Antoni Gaudí, décédé en 1926 après avoir été renversé par un tramway à Barcelone.
Une tour symbolique et fidèle aux plans de Gaudí
Parmi les 18 tours prévues pour couronner la basilique, celle de Jésus-Christ sera la plus haute. Son élévation a été pensée dans le respect scrupuleux des indications laissées par Gaudí. La tour n’atteindra pas les 177 mètres de la montagne de Montjuic, afin de ne pas dépasser ce relief emblématique qui continuera de dominer le ciel de Barcelone.
L’achèvement de cette structure, attendue depuis plus d’un siècle, marquera un jalon historique dans l’avancée du chantier.
Un projet financé par les visiteurs
Le comité, présidé par Esteve Camps, a confirmé qu’une invitation avait été envoyée au pape pour assister à la cérémonie. Si la basilique attire chaque année des millions de visiteurs, ce sont précisément ces entrées touristiques qui financent l’essentiel des travaux, complétées par des dons privés. En 2024, la Sagrada Familia a accueilli près de 4,9 millions de visiteurs, illustrant un engouement qui ne faiblit pas. Ce flux de touristes reste essentiel pour maintenir le rythme des chantiers, largement ralenti pendant la pandémie.
Un monument toujours inachevé
L’achèvement de la tour principale ne signifie pas pour autant la fin du chantier. Initiée en 1882, la construction de la basilique a connu des interruptions majeures, et l’objectif initial de finaliser l’ensemble en 2026 a été compromis par la crise sanitaire. Désormais, aucune date ferme n’est fixée. L’architecte en chef, Jordi Faulí, évoque une échéance « d’une dizaine d’années », mais cette estimation reste incertaine.
Les débats autour de la future façade principale, qui nécessiterait la démolition d’immeubles pour laisser place à un grand escalier, constituent un obstacle supplémentaire et nourrissent les tensions avec la mairie de Barcelone.
Par Jérémy Leduc
