Comme le veut une tradition vieille de plusieurs décennies, des compagnons-charpentiers réalisent ensemble « Le Chien-Loup ». Une œuvre alliant techniques artisanales et outils numériques, comme la conception 3D.

80 ans après la fusion des Devoirs des Compagnons Charpentiers, la même tradition reste : celle de créer des chefs-d’œuvre collaboratifs, faisant honneur à leur savoir-faire.

En 2025, les artisans l'entretiennent avec « Le Chien-Loup », réalisation qui démarre en mars 2024. Aux manettes : Adrien Chenu et Antoine Martinet, venant respectivement de Savoie et de l’Allier, parmi 14 compagnons impliqués.

Un travail simultané et faisant appel à la 3D

L’œuvre a été construite simultanément par différentes équipes réparties entre différentes régions françaises. Dans la zone Auvergne-Rhône-Alpes, Adrien Chenu et Antoine Martinent ont travaillé sur le module central avec Nicolas Munck (Haut-Rhin), William Mathurin, Rémi Bellissent (Isère), Romain Vanstraceele (Pas-de-Calais). Au niveau d’Orléans, Étienne Coussieu (Ardèche) et Aurélien Heni (Rhône) se sont chargés du dôme et de la flèche torsadée.

©Compagnons du Tour de France

Du côté de Toulouse, Damien Taristas (Haute-Garonne) et Lucas Sajas (Gers) ont géré le montage du module gauche et de l'escalier. Entre Tours et Nantes, Mattéo Clerc (Ain), Armand Latreuille (Charente) et Guillaume Fourtier (Jura) se sont attelés sur le tréteau.

«On est quatorze jeunes, de 22 à 28 ans, qui avons travaillé bénévolement sur notre temps libre. Ce n’est pas rien aujourd’hui. On voulait montrer notre passion, notre envie et surtout transmettre notre métier au public », expose Antoine Martinet.

Il abonde : « C’est une première d’avoir intégré la commande numérique, l’impression 3D et les logiciels de modélisation comme Cadwork dans une œuvre compagnonnique. L’idée, c’est de montrer que le métier évolue sans oublier nos prédécesseurs ».

La conception a été coordonnée par l’entreprise Collonges SAS, entre mars et juillet 2024. La fabrication s’est déroulée de novembre 2024 à novembre 2025, avec plus de 80 heures de travail par mois.

Affirmer le lien entre deux sociétés compagnonniques autrefois « rivales »

En résulte un chef-d’œuvre monumental de 4 m de hauteur, 1,5 m de largeur et de 230 kg. Un enchevêtrement de tenons, mortaises et assemblages traditionnels, sertie de miroirs et de vitres.

©Compagnons du Tour de France

Parmi les essences de bois utilisées : du noyer et du frêne donnés par les Compagnons Charpentiers et du merisier offert par les Compagnons et artisans. Des échanges qui confirment l’esprit collaboratif des deux sociétés compagnonniques des charpentiers, « autrefois rivales ».

L’œuvre sera inaugurée le 28 novembre sur l’Écocampus de la Fédération Occitanie à Plaisance-du-Touch, à l’occasion de l’événement des Bâtisseurs de demain. Il s’agit d’un clin d’œil à une tradition du XIXème, consistant à faire défiler des constructions collaboratives dans les rues, lors des expositions universelles.

Par Virginie Kroun

