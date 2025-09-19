Monuments non protégés : la Fondation du Patrimoine lance un observatoire
Mis à jour le 19 septembre 2025 à 16h33
Il y a quelques jours, la Cour des comptes alertait sur la difficile gestion financière de la conservation des monuments historiques pour les collectivités. Cette fois-ci, c’est la Fondation du Patrimoine qui s’inquiète de « l’état critique » de nombreux monuments non protégés.
Ne pas oublier le petit patrimoine non protégé
Le patrimoine non protégé est défini comme « l'ensemble des édifices, publics ou privés, qui ne bénéficient pas d'un classement ou d'une inscription au titre des monuments historiques, mais qui présentent un intérêt du point de vue architectural, historique, paysager ou de la mémoire collective des territoires ».
Il peut donc s’agir de petits théâtres, d’églises, de moulins ou de phares.
« Sur environ 295 800 monuments patrimoniaux non protégés au titre des monuments historiques, environ 67 400 sont dans un état critique », c'est-à-dire « en mauvais état » ou « en péril », alerte la Fondation du Patrimoine dans un communiqué.
À noter que 46 150 monuments protégés s’ajoutent à ce recensement, ce qui porte au moins à 341 950 le nombre d’édifices historiques à entretenir.
Un observatoire pour alerter et mobiliser
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la fondation annonce ainsi le lancement d’un observatoire dédié au petit patrimoine non protégé, en partenariat avec le ministère de la Culture et les principales associations de sauvegarde du patrimoine.
L’objectif : alimenter « une base de données collaborative régulièrement actualisée pour alerter les décideurs et le grand public sur l’ampleur des besoins liés à ce patrimoine », explique la fondation, qui souhaite ainsi mobiliser des mécènes.
Par Claire Lemonnier
