Un technicien de 52 ans est décédé le 23 novembre après la chute de sept étages d'une cabine d'ascenseur dans un immeuble HLM de Seine-Saint-Denis. Une enquête pour homicide involontaire dans le cadre du travail a été ouverte.

Un technicien ascensoriste de 52 ans est décédé lundi 23 novembre à Épinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), après la chute de sept étages de la cabine d'ascenseur sur laquelle il effectuait une intervention de réparation dans un immeuble HLM. Une enquête pour homicide involontaire dans le cadre du travail a été ouverte a indiqué mercredi le parquet de Bobigny. L'inspection du travail et le commissariat d'Épinay-sur-Seine ont été saisis afin de déterminer les circonstances de l'accident.

« À l'occasion de travaux dans une cage d'ascenseur à Épinay-sur-Seine le 23 novembre, un câble temporaire destiné à maintenir l'ascenseur se rompait. L'employé âgé de 52 ans qui travaillait dans la cage est décédé », a détaillé le ministère public.

« Nous avons appris avec tristesse le décès d'un technicien de maintenance intervenant à Épinay-sur-Seine. Nos pensées vont à sa famille, ses proches et ses collègues », a réagi le bailleur CDC Habitat, gestionnaire de l'immeuble, dans un communiqué.

783 décès consécutifs à des accidents du travail en 2025

Le BTP est l'un des secteurs les plus touchés par les accidents du travail. Selon le rapport annuel de l'Assurance maladie-risques professionnels, publié fin 2025, 146 décès y ont été recensés en 2024. La fréquence des accidents y est près de deux fois supérieure à la moyenne nationale.

Le bilan global de l'Assurance maladie fait état d'au moins 783 décès consécutifs à des accidents du travail en 2025, soit 19 de plus qu'en 2024. Ces chiffres ne comprennent toutefois ni les accidents de trajet ni les maladies professionnelles mortelles. Ils excluent également les accidents concernant les exploitants et salariés agricoles, les agents de la fonction publique et les travailleurs indépendants n'ayant pas souscrit d'assurance volontaire.

avec AFP