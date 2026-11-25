Adopté à l’Assemblée nationale, le projet de loi Relance logement a été marqué par l’adoption d’un amendement RN supprimant les principales interdictions de location des passoires énergétiques. Une mesure contestée par le ministre du Logement, qui espère un retour à sa version initiale lors de la commission mixte paritaire.

Après une semaine d’examen à l’Assemblée nationale, le projet de loi Relance logement a été adopté avec une majorité de 362 voix pour et 118 contre.



Principal point d’achoppement : un amendement du Rassemblement national supprimant les interdictions de location de passoires énergétiques.



Porté par le député Frédéric Falcon (RN) et adopté le 17 novembre (108 voix contre 102), cet amendement supprime les principales dispositions de l’article 160 de la loi Climat et Résilience. L’objectif, selon ses défenseurs : remettre sur le marché des logements exclus face à un effondrement de l’offre locative.



La commission mixte paritaire, prochaine étape décisive du texte



Ses opposants – dont le ministre du Logement Vincent Jeanbrun – espèrent désormais que cet amendement sera retiré du texte par la commission mixte paritaire (CMP). Cette dernière réunira sept députés et sept sénateurs le 2 décembre pour s’accorder sur une version commune du texte, avant une adoption définitive espérée avant la fin de l’année.



Pour rappel, en métropole, l’interdiction de location s’applique depuis 2025 pour les logements classés G (plus mauvaise note du DPE) et doit s’étendre aux logements F en 2028, puis E en 2034. Dans son projet de loi initial, le gouvernement souhaitait toutefois assouplir ces interdictions lorsque le propriétaire s’engage à faire des travaux ou en cas de contraintes insurmontables, pour remettre 700 000 logements sur le marché locatif d’ici 2028.



Le gouvernement ne soutiendra pas l’amendement sur les passoires énergétiques



Au lendemain de l’adoption du projet de loi, le ministre du Logement a assuré que le gouvernement ne porterait pas la suppression d’interdiction de louer des passoires énergétiques. « Très clairement, soit on a un assouplissement parce qu'on rétablit la version du Sénat, soit il n'y aura aucune modification au cadre légal d'aujourd'hui. Le gouvernement ne portera pas la suppression du DPE », a-t-il déclaré.

Dans une interview à Capital, il a ajouté que si la commission mixte paritaire ne trouvait pas « d'accord viable , cela signifiera probablement la mort du projet de loi Relance logement ».



Plus largement, ce projet de loi Relance logement vise la construction de 400 000 logements par an, ou encore l’élargissement du dispositif Jeanbrun, un avantage fiscal destiné aux particuliers qui achètent un logement pour le mettre en location.

