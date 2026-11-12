Dans un rapport publié ce mardi 10 novembre, CAE préconise d'adapter les HLM et les écoles aux canicules. Les économistes soulignent les bénéfices sociaux et économiques de la climatisation.

Commandée par François Bayrou lorsqu'il était Premier ministre, la note des économistes du Conseil d'analyse économique (CAE), rattachés à Matignon a été publiée ce mardi 10 novembre. Elle affiche plusieurs recommandations afin de limiter l'impact du changement climatique, notamment face aux inégalités.

42 % du parc HLM mal adapté aux canicules

« Face au changement climatique, les ménages et les entreprises ne sont ni exposés aux mêmes risques ni dotés des mêmes capacités à s'en protéger », indiquent les experts. En témoignent une étude publiée en juin par la Fondation du logement pour les défavorisés, selon laquelle 59 % des habitants des quartiers prioritaires de la ville souffrent de la chaleur en été dans leur logement. Sur le reste de la France, 43 % des habitants rapportent cette inhabitabilité l'été.

Les auteurs du rapport — Fanny Henriet, Lucie Huang, Katia Jodogne-Del Litto et Elliott Spratt — estiment que 42 % du parc HLM est mal adapté aux canicules, contre 16 % des logements en pleine propriété. Le CAE conseille une installation prioritaire de la climatisation dans le parc social.

« Faute d'indicateur de confort thermique estival dans le DPE [diagnostic de performance énergétique, NDLR], les propriétaires n’ont pas d’incitation financière à améliorer la résistance de leur logement à la chaleur, et les locataires modestes, qui résident plus souvent dans des logements mal adaptés, n’ont pas de levier pour l’exiger», abondent les auteurs du rapport avant de poursuivre : « Conditionner une partie de MaPrimeRénov’ et du prêt à taux zéro rénovation à la performance estivale du logement, et non à la seule classe énergétique, introduirait le signal-prix manquant, en ciblant notamment le parc locatif privé dégradé et les copropriétés fragiles. »

Reste à savoir quelle place auront ces recommandations dans le projet de loi finances 2027 (PLF 2027). Le budget de l'année prochaine prévoit déjà un coup de rabot sur les aides de l'Agence de l'amélioration de l'habitat (Anah), qui délivre les aides MaPrimeRénov'.

Une rentabilité de la climatisation des écoles

Quid des écoles, alors que durant le pic de chaleur le 25 juin dernier, 3 500 établissements scolaires ont dû fermer et 10 000 autres ouvraient avec des horaires aménagés ? Un budget était annoncé fin juin pour climatiser les écoles. Mais avec la fin du programme Actee, qui devait assurer le financement public, cette enveloppe a été drastiquement réduite.

Pourtant, les économistes du CAE évoquent un bénéfice social d'environ 2 euros pour chaque euro dépensé dans la climatisation des écoles. « La climatisation active des écoles, à mobiliser après les solutions passives (isolation, brise-soleil, végétalisation, orientation, ouverture nocturne des bâtiments), présente ainsi un rendement social élevé dans une fraction significative des académies françaises, tout particulièrement lorsque les établissements accueillent une part importante d’élèves issus de ménages modestes », lit-on notamment dans le rapport.

Pour calculer l'indice d'efficacité des dépenses publiques dans une école parisienne, les économistes ont divisé le bénéfice net pour les élèves (entre 64 et 117 euros), par le coût annualisé de la climatisation (100 euros) moins les recettes fiscales supplémentaires (entre 41 et 74 euros). Les résultats montrent un indice supérieur à 1, plus précisément à 1,08 (scénario prudent) à 4,50 (scénario optimiste), montrant une rentabilité de ces travaux.

L'amélioration du confort d'été dans les établissements scolaires limiterait les pertes d'apprentissage liées à la chaleur. Les experts évoquent qu'une progression des compétences scolaires (équivalente à un écart-type) est associée à une hausse de 9,5 % des futurs revenus professionnels des élèves. Des résultats qui rejoignent les révendications lycéennes, réclamant la rénovation du bâti du scolaire.

Plus globalement, le CAE suggère de « financer la prévention pour les bâtiments existants» et « d'anticiper les relocalisations là où les sinistres se répètent ».

La canicule entraîne également une réorganisation des entreprises et des emplois, y compris dans le BTP. « Les travailleurs qui ne peuvent ni télétravailler ni aménager leurs horaires cumulent une exposition résidentielle et une exposition professionnelle lors des canicules. Des aménagements d’horaires, le refroidissement des véhicules de transport collectif ou des points de fraîcheur sur les trajets domicile-travail, permettraient de réduire cette double exposition sans remettre en cause la continuité des services essentiels », soutiennent les experts.

Pour lire le rapport dans son intégralité, rendez-vous sur ce lien.