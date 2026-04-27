Ce 28 avril, c’est la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Une question nous taraude : comment aménager un environnement de travail sur chantier ? La présence d’un DET peut répondre à ces questions de QVT. Entretien.

À l’occasion du 28 avril, journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, focus sur le métier de directeur environnement de travail. Il s’agit d’un métier qu’on retrouve notamment dans les grandes entreprises et notamment sur les sièges sociaux, participant à la qualité de vie au travail (QVT) des usagers.

Mais comment cette expertise s’applique sur un chantier ? Premières pistes de réponses avec Hubert Labouche, secrétaire adjoint de l'association des professionnels des environnements de travail (IDET).

Pouvez-vous vous présenter ?

Je travaille au sein de la filiale BNP Paribas Personal Finance et suis en charge de tout l'environnement de travail et de la sécurité, pour la France et l'international. Je suis aussi membre de l’IDET depuis 7 ans dont j’ai rejoint le COMEX depuis 2 ans

Je suis sécrétaire général adjoint et chargé du pôle études et prospectives, avec en appui deux membres permanents, dont les missions sont de suivre l'actualité, de faire de la veille et puis de mener un certain nombre d'études, soit sur les sujets demandés par nos membres, ou soit des sujets que l'on identifie comme étant des grandes tendances de fond de l'évolution de nos métiers. Et puis aussi de promouvoir la filière environnement de travail par sphère d’activité : propreté, sécurité…

Comment définiriez-vous les missions d’un directeur environnement de travail ?

En général, ce métier est positionné différemment selon l’organisations : soit la filière DRH, la filière opérations, ou la filière secrétariat général. Nous nous chargeons plutôt de la partie aménagement des sites et exploitation des sites et locaux.

Systématiquement, quand on fait des travaux d'aménagement au sein des bâtiments ou des rénovations ou des modifications de leur destination, il y a toujours un plan de travaux, qui comporte des mesures de sécurité et de protection pour éviter au maximum les accidents du travail.

L'entreprise qui a mandaté les intervenants se doit de vérifier auprès de ces derniers s’ils ont eux-mêmes mis en place ces dispositifs de sécurité.

En tant que DET, que vérifiez-vous quand vous faites intervenir un professionnel du bâtiment ?

Quand on fait intervenir un menuisier, nous lui demandons s’il a une couverture assurance, un besoin de dispositif de sécurité spécifique. Sinon, on lui propose le nôtre. Ce n'est pas une question de taille d'entreprise. Cela fait partie du contrat que l'on signe avec lui pour la réalisation de ses travaux. Il y a toujours, dans ce contrat, une partie consacrée à la sécurité.

Et si nous l'avons mandaté, c'est qu'il a accepté de se conformer au plan de sécurité inclus dans le plan de travaux qui lui est soumis.

Mais au sein d’un chantier géré par major du BTP, un DET peut-il exister ?

Il peut être sollicité, pour répliquer ce qui est déjà présent dans nos sièges sociaux ou dans nos bâtiments administratifs.

Quels postes de dépense cela représente ?

Les coûts qu'on porte dans l'environnement de travail sont de quatre catégories. Il y a déjà le coût des loyers et le coût des locaux (charges locatives, la fiscalité, taxes, assurance...)

Deuxième typologie de coûts, c'est tout ce qui est autour de l'exploitation du bâtiment : la propreté, la sécurité, la maintenance. Dans une structure Algeco, s’il y a une coupure d’électricité, il faura la réparer.

Il y a une troisième typologie de coûts : les agencements et les aménagements. Soit ce sont des travaux donnant lieu à des investissements et amortis dans le temps, soit ce sont de plus petits travaux pris en compte directement dans le coût d'exploitation des entreprises.

Dernier poste : le service au résident (prestations de restauration, distributeurs de café, friandises, d'eau chaude…) Aujourd'hui, les grandes entreprises offrent à leurs résidents des salles de sport, des conciergeries. Sur un chantier, c'est un peu moins le cas, mais vous pouvez mettre en place dans un Algeco un distributeur de boissons, par le biais d’un prestataire.

Comment défendriez-vous la présence d’un DET auprès d’un conducteur de chantier ?

Aujourd’hui les conditions de travail sont importantes. Les salariés attendent et cela a un prix pour l’entreprise. Or nous travaillons sur le long-terme et non sur le court-terme. Tout ce qui sera mis en œuvre pour offrir un cadre de vie le plus agréable possible pour les collaborateurs, le DET peut le prendre en charge et entraînera des collaborateurs fidèles à votre entreprise.

Surtout dans le BTP, confronté à des difficultés de recrutement…



Exactement. D’autant les métiers du BTP ne pas du tout éligible aux nouveaux modes de travail, dont le télétravail. C'est quand même important que tous les artisans, tous les salariés fassent une pause dans un cadre de vie sympa. Si, dans un Algeco, il n'y a pas de chauffage et qu'il fait moins de 10°C dehors, et que vous n'avez que l'eau froide, un DET l'aurait vu et aurait donné un conseil.



On travaille beaucoup avec les RH et les partenaires sociaux, dans différents comités. Et donc, eux, ils sont très regardants sur ces sujets-là, et c'est normal.

