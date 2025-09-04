La startup bordelaise Notex, accompagnée par Unitec, lance une solution innovante pour améliorer la sécurité sur les chantiers. Il permet un accès instantané aux informations médicales essentielles des salariés.

Chaque année, le BTP en France enregistre une part importante des plus de 600 000 accidents du travail recensés. Trop souvent, les secours n’ont pas accès aux informations médicales essentielles du salarié blessé.

C’est pour combler ce manque que Notex, startup bordelaise accompagnée par Unitec, a imaginé un badge NFC intelligent qui délivre toutes les informations vitales en un seul scan.

« Sur le terrain, tout doit aller vite. Grâce à Notex, les secours ont accès aux bonnes informations au bon moment », explique Lucas Gonzalez, cofondateur.

Un projet né de l’expérience terrain

Lucas Gonzalez et Sacha Richard-Gouesmat, étudiants en architecture à l’ENSAP Bordeaux, ont eu plusieurs expériences de chantier qui les ont sensibilisés aux enjeux de sécurité. Avec Jordan Batpissard, passionné de technologies, ils lancent Notex en 2024 grâce au statut Étudiant-Entrepreneur, qui permet de concilier études et création d’entreprise.

« L’idée était simple : créer un outil capable de sauver des vies, sans complexité. On voulait que même un smartphone basique permette d’accéder aux informations critiques en moins de trois secondes », raconte M. Gonzalez.

Des données sécurisées

Le badge NFC contient toutes les données médicales essentielles : antécédents, allergies, traitements, contacts d’urgence…

En cas d’accident, le fonctionnement est simple : scan immédiat depuis un smartphone, sans application ; accès aux informations en moins de 3 secondes ; page temporaire et autodestructible pour protéger la confidentialité ; mise à jour en temps réel via une plateforme SaaS sécurisée.

Depuis son lancement, la solution a été adoptée par plusieurs entreprises du BTP et de l’industrie en Gironde et Auvergne. Selon les premiers retours, elle réduit le stress sur le terrain et renforce la fiabilité des interventions d’urgence.

Après une phase de test, Notex souhaite désormais étendre sa solution à l’échelle nationale.

Par Marie Gérald