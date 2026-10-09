Le CCCA-BTP et la Cnam ont signé un accord national pour faciliter l’accès aux soins et renforcer la prévention en santé auprès des apprentis du BTP.

Le Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics (CCCA-BTP) et la Caisse nationale de l’Assurance maladie (Cnam) ont signé, le 7 octobre à Amiens, une convention nationale destinée à améliorer l’accès aux soins et à la prévention des apprentis du bâtiment et des travaux publics. L’accord prévoit notamment de renforcer l’information des jeunes sur leurs droits, de faciliter leur orientation vers les professionnels de santé et de mieux accompagner les situations de fragilité.

Mieux informer les apprentis sur leurs droits et les soins

Signée au BTP CFA Somme par Ludovick Lefebvre, président du CCCA-BTP, et Thomas Fatôme, directeur général de la Cnam, la convention s’inscrit dans une démarche de coopération entre les deux réseaux. Elle doit permettre aux organismes de formation aux métiers du BTP de s’appuyer sur les relais locaux de l’Assurance maladie pour répondre aux besoins de santé de leurs apprentis.

Selon les données 2025 de l’Observatoire des fragilités de l’Assurance maladie, 10,35 % des 16-24 ans n’ont eu aucun recours aux soins depuis au moins deux ans. Sur cette même tranche d’âge, 41,31 % n’ont pas bénéficié d’une consultation dentaire au cours des deux dernières années et 31,23 % ne disposent pas de médecin traitant déclaré.

Pour répondre à ces difficultés, la Cnam a défini une stratégie consacrée à la santé des jeunes, articulée autour de l’information sur le système de santé, de l’accès aux droits et aux soins, de la prévention et de la coopération avec les structures qui les accompagnent. Le partenariat avec le CCCA-BTP doit contribuer à déployer cette démarche auprès des apprentis du secteur.

Des ressources pédagogiques pour les organismes de formation

La convention prévoit la mise à disposition des organismes de formation de ressources pédagogiques élaborées par l’Assurance maladie : contenus interactifs, vidéos, tutoriels, modules d’apprentissage en ligne et documentation sur les services proposés. La Cnam pourra également accompagner les équipes éducatives dans leur utilisation, notamment au moyen de webinaires thématiques et de réunions d’échange.

De son côté,le CCCA-BTP prévoit d’intégrer davantage les questions de santé dans les parcours de formation, de faciliter la diffusion des informations auprès des apprentis et de mobiliser les équipes chargées de leur accompagnement socio-éducatif.

Les deux partenaires entendent également améliorer le repérage des jeunes en difficulté, qu’il s’agisse de droits non ouverts, de renoncement aux soins ou de situations de précarité.

Une coopération appelée à se décliner dans les territoires

Sur le plan opérationnel, la Cnam mettra à disposition du réseau du CCCA-BTP un répertoire de ses référents chargés des jeunes et de ses partenaires dans les caisses locales, ainsi que des circuits de traitement des dossiers et des signalements transmis par les organismes de formation.

Le CCCA-BTP fournira, en retour, les coordonnées des interlocuteurs chargés de l’accompagnement socio-éducatif dans son réseau.

Le dispositif doit aussi favoriser la conclusion de conventions régionales entre les caisses de l’Assurance maladie et les organismes de formation. Ces accords pourront soutenir des initiatives adaptées aux besoins locaux et renforcer la coordination entre les équipes.

Un accord sans contrepartie financière

Pour le CCCA-BTP, cette coopération rejoint l’un des six axes de son plan stratégique Ambition BTP 2026-2028, consacré à la prévention et à l’accompagnement global de la santé physique et mentale des apprentis.

La convention nationale est conclue pour un an, avec renouvellement tacite. Elle ne prévoit aucun transfert financier entre les deux partenaires, chacun prenant en charge les actions relevant de ses missions et de son budget.