Doubs : un stagiaire de 16 ans blessé par un malaxeur à béton

Un adolescent de 16 ans a été blessé lors d'un stage dans une entreprise de travaux publics, dans le Doubs. Son bras a été happé par un malaxeur à béton. Une enquête est en cours.

Un adolescent de 16 ans a été blessé jeudi 2 juillet alors qu'il effectuait un stage dans une entreprise de travaux publics à Montlebon (Doubs). Son bras a été happé par un malaxeur à béton, selon les informations recueillies auprès des pompiers et des gendarmes.

La victime a subi un « écrasement » ainsi qu'une « hémorragie », ont indiqué les pompiers à l'AFP. L'adolescent, « en état de choc mais conscient », a été pris en charge par les secours.

L'adolescent a été évacué par hélicoptère vers un hôpital de Besançon.

Selon les gendarmes, il chargeait des sacs de ciment lorsque son avant-bras a été happé par le malaxeur. Il souffre de « nombreuses entailles à l'avant-bras », mais son pronostic vital n'est pas engagé.

Une enquête judiciaire a été ouverte afin de déterminer les circonstances de l'accident.

La sécurité des stagiaires de nouveau en question

Cet accident intervient quelques mois après un drame survenu en avril. Un élève de 15 ans d'un lycée professionnel de Bagnols-sur-Cèze (Gard) avait été mortellement écrasé par un chariot élévateur dans une entreprise de BTP, où il effectuait un stage d'observation de seconde.

À la suite de ce décès, le gouvernement avait annoncé sa volonté de renforcer la sécurité des stages de troisième et de seconde. Depuis 2005, les élèves de troisième doivent effectuer un stage de cinq jours en entreprise. Les lycéens de seconde générale et technologique sont, quant à eux, soumis à un stage obligatoire de deux semaines depuis 2024.

Plus récemment, un jeune ouvrier de 19 ans est décédé dans la nuit du 27 au 28 mai à l'hôpital de Die (Drôme), après avoir été victime d'un malaise après avoir travaillé sur une toiture en période de forte chaleur.

Le BTP est l'un des secteurs les plus exposés aux accidents graves en France, avec 146 décès par accidents du travail recensés en 2024, selon le rapport annuel de l'Assurance maladie-risques professionnels publié fin 2025.