Avec les températures négatives, l'hiver peut être propice à des dégradations des infrastructures utilisées par les transports. Pour prévenir les dilatations de matériaux et autres apparitions de fissures, l'entreprise Sites propose de prendre des dispositions en amont.

Sites, entreprise spécialisée dans l’inspection, le diagnostic et la surveillance structurelle, alerte sur les conséquences des épisodes de grand froid sur les infrastructures. Selon elle, les routes et les réseaux de transport peuvent particulièrement souffrir dans ces conditions d'une « dilatation thermique différentielle ».

La chute des températures entraine des contractions des matériaux qui ne se font pas au même rythme. « Béton, acier ou cuivre réagissent différemment au froid », précise Sites. Ce qui entraîne des risques de fissures, déformations ou ruptures parfois sans signe avant-coureur visible.

Des déformations qui peuvent impacter les routes et les chemins de fer

Sur un pont d'une centaine de mètres, Sites note par exemple qu'une contraction d'environ un centimètre peut se produire lorsque la température chute de 10°C. « Lorsque les joints de dilatation sont bloqués par le gel ou le verglas, la structure ne peut plus absorber ces mouvements. »

Une contraction qui peut aller jusqu'à 24 centimètres sur des rails en acier d'infrastructures ferroviaires sur un kilomètre, pour une chute de 20 °C. Ce qui augmente le risque de rupture en l’absence de dispositifs adaptés.

Pour illustrer son propos, Sites rappelle les fissures constatées sur des ponts de l'autoroute A10 en 2021 ou encore des pannes de caténaires sur la ligne ICE entre Munich et Berlin en 2022.

Pour éviter ce type de désagréments, Sites propose de diagnostiquer en amont les infrastructures, en particulier le suivi des joints de dilatation et joints de chaussée conçus pour absorber les mouvements de contraction et de dilatation des ouvrages. Des capteurs peuvent aussi être installés pour mesurer les déplacements et la déformation des infrastructures.

L'entreprise propose enfin « la mise en œuvre d’un entretien renforcé, et l’inspection ciblée des câbles et équipements sensibles » durant les périodes de grand froid les plus marquées.

Par Raphaël Barrou