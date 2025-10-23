L'Assurance maladie lance une nouvelle campagne de sensibilisation aux risques chimiques professionnels s’adressant au BTP et secteur du bois.

Après une première vague de communication déployée en décembre 2024 et une autre au printemps 2025, l’Assurance Maladie - Risques professionnels lance une nouvelle campagne de prévention visant les salariés confrontés aux risques chimiques.

Intitulée « Les risques chimiques ne préviennent pas. Heureusement, nous pouvons les prévenir », cette campagne se déroule du 13 octobre au 2 novembre. Elle a pour ambition de sensibiliser le public aux conséquences de l’exposition aux risques chimiques telles que les allergies, les maladies chroniques ou encore les cancers.

Tous les secteurs d’activité sont concernés par les risques chimiques, mais cette campagne s’adresse particulièrement aux secteurs les plus exposés comme le BTP et les métiers du bois.

Un enjeu majeur de santé au travail

L’exposition aux risques chimiques est la deuxième cause de maladies professionnelles en France et provoque près de 1 700 cancers reconnus chaque année.

Face à cet enjeu majeur de santé au travail, l’Assurance Maladie propose aux entreprises un éventail de solutions concrètes. De l’évaluation des risques au financement des équipements, elle accompagne les employeurs à chaque étape de leur démarche.

De nombreuses ressources sont à disposition pour aider les entreprises à mieux protéger leurs salariés tels que des outils d’évaluation en ligne – dont un spécifique au BTP –, des conseils sectoriels adaptés à chaque métier ou des formations pour sensibiliser les équipes.

Une aide financière pour les petites entreprises

Les plus petites structures, en particulier celles de moins de 50 salariés, peuvent bénéficier d’une aide financière pouvant aller jusqu’à 25 000 euros.

Ce soutien couvre jusqu’à 50 % de l’investissement dans des équipements de captage, de nettoyage ou de brumisation. Il prend également en charge, à hauteur de 70 %, la vérification des performances et de la conformité de ces équipements, ainsi que la formation à leur entretien et à leur maintenance.

L’Assurance Maladie a pour ambition d’accompagner 3 500 nouvelles entreprises d’ici fin 2028 et poursuit l’accompagnement de 1 500 autres dans la prévention des risques chimiques au travail, dans le cadre de son programme « Risques Chimiques Pros ».

Amélioration des conditions de travail et des performances de l'entreprise

La menuiserie Navarron, basée de la Var, a bénéficié dispositif technique et financier de la Carsat, pour installer un coffret multi-énergique relié à une centrale d’aspiration haute dépression. « Cela a vraiment amélioré la qualité de l’air pour nos collaborateurs », ses réjouit Romain Sauvage, directeur l’entreprise.

« Les entreprises accompagnées s'accordent à dire que la mise en place d'une démarche de prévention des risques chimiques améliore significativement les conditions de travail et la santé des salariés, ce qui influe positivement sur la performance globale de l'entreprise », assure la Cnam dans leur communiqué de presse.

Par Nils Buchsbaum