Après avoir lancé une campagne de prévention sur les risques chimiques dans le BTP, l’OPPBTP et les services de prévention et santé au travail annoncent un don de près de 26 000 euros à la Ligue contre le cancer.

En 2025, l’Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP) s’est donné pour objectif de mieux sensibiliser les professionnels du BTP aux risques chimiques, qui peuvent avoir un impact grave sur la santé des travailleurs, entre brûlures, irritations, troubles respiratoires, cancers, ou atteintes à la fertilité.

En partenariat avec la Direction générale du Travail (DGT), de la Cnam et des Services de Prévention et de Santé au Travail (SPST), l’organisme a lancé une campagne nationale de prévention, dont il dresse aujourd’hui un premier bilan grâce à une étude Viavoice, menée auprès de 1 254 entreprises.

Une campagne de prévention qui a rencontré un vif succès

Selon les estimations, cette campagne aurait incité près d’une entreprise exposée sur deux à passer à l’action, notamment en identifiant et substituant les produits dangereux.

Dans le détail, 38 % ont affiché des visuels de la campagne dans leurs locaux.

Pour 7 entreprises sur 10, la campagne inciterait concrètement les salariés à agir, entre rappel des consignes et port des EPI.

Côté salariés, parmi les 1 800 professionnels qui ont participé aux réunions, webinaires et ateliers de prévention, 96 % déclarent une meilleure connaissance des risques et 59 % se disent davantage concernés qu’avant par les risques chimiques.

Le slogan « Avant les travaux, regarde les pictos ! » aurait marqué les esprits de 81 % des répondants.

La campagne a également bénéficié d’une forte visibilité, avec pas moins de 781 319 vues sur la page dédiée (soit près du double de l’objectif initial), et plus d’un million d’impressions sur les réseaux sociaux.

Près de 26 000 produits chimiques recensés et autant de dons reversés

Par ailleurs, l’OPPBTP et les services de prévention et santé au travail du BTP s’étaient engagés à verser un euro de don pour chaque produit chimique enregistré sur la nouvelle plateforme en ligne « produitschimiquesbtp.fr »

Dès fin juin, 10 000 produits étaient saisis, jusqu’à atteindre 25 858 (soit +158 % par rapport à l’objectif fixé).

Ainsi, l’OPPBTP versera un don de 17 858 € à La Ligue contre le cancer, et 8 000 € seront apportés par les services de prévention et santé au travail du BTP.

« Cette campagne confirme l’importance de maintenir un dialogue constant avec les entreprises du secteur sur la prévention des risques chimiques. Ensemble, nous franchissons une nouvelle étape pour renforcer la prévention dans le BTP, tout en contribuant à la recherche et à l’accompagnement des personnes touchées par le cancer », a réagi Paul Duphil, secrétaire général de l’OPPBTP.

Par Claire Lemonnier