Du 30 mars au 3 avril, la FFB et ses partenaires proposent 12 webinaires pour renforcer la prévention et la sécurité sur les chantiers.

La FFB et ses partenaires historiques, l’OPPBTP (Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics), les SPST BTP (Services de prévention et de santé au travail du bâtiment et des travaux publics) et l’Assurance maladie Risques professionnels mettent la sécurité sur le devant de la scène avec la Semaine de la Prévention du 30 mars au 3 avril. Cette opération comprend une série de webinaires pour les chefs d'entreprise, encadrants, compagnons, intérimaires qui veulent « renforcer leurs connaissances en matière de prévention et acquérir de bonnes pratiques sur la sécurité et les conditions de travail sur les chantiers ».

La Semaine de la prévention propose deux webinaires ciblés pour les chefs d’entreprise :

Nouvel arrivant : anticiper, accueillir et accompagner

Ce webinaire guide les chefs d’entreprise et encadrants pour réussir l’intégration des nouvelles recrues. Il aborde l’organisation d’un accueil structuré, l’implication des équipes et la facilitation de la prise de poste, au bénéfice du salarié comme de l’entreprise. Les participants pourront également découvrir le nouveau guide FFB sur l’accueil santé-sécurité et des outils pratiques pour mettre ces recommandations en œuvre.



Ce webinaire guide les chefs d’entreprise et encadrants pour réussir l’intégration des nouvelles recrues. Il aborde l’organisation d’un accueil structuré, l’implication des équipes et la facilitation de la prise de poste, au bénéfice du salarié comme de l’entreprise. Les participants pourront également découvrir le nouveau guide FFB sur l’accueil santé-sécurité et des outils pratiques pour mettre ces recommandations en œuvre. Chantiers et risques météo : anticiper pour ne pas subir

Les conditions météorologiques constituent un facteur de risque majeur pour la sécurité et la continuité des chantiers. Destiné aux chefs d’entreprise, encadrants, maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre, ce webinaire présente les principaux risques liés aux intempéries – canicule, grand froid, vent violent, pluie ou tempête – et propose des solutions concrètes pour sécuriser les interventions. Les participants y découvriront également des outils pratiques, notamment ceux de l’OPPBTP et de Météo France, pour planifier et adapter leurs chantiers.

Un webinaire spécifique intitulé « Risques du chantier et aléas météo : bien préparés, bien protégés » s’adresse aux compagnons. Il est conçu pour fournir des repères simples pour se protéger et protéger les autres. Il s’appuie sur le guide FFB sur l’accueil santé-prévention afin de transmettre des messages clés, développer la vigilance partagée et aider les compagnons à anticiper les situations à risque tout en respectant les consignes de sécurité.

Les inscriptions sont ouvertes à cette adresse : https://sdlp.alga.live/