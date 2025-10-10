Astuces pour optimiser votre réseau de chauffage
Au programme :
- Introduction : les attentes concernant le réseau de chauffage
- Les points clés : vue d'ensemble
- Les points clés dans le détail : pourquoi est-ce clé ? Et comment les régler ?
→ La pressurisation du réseau ou comment le remplir
→ Le vecteur eau, transporteur d'énergie
→ Le réglage des débits ou l'équilibrage
→ La régulation de le température ambiante ou le pilotage des émetteurs
Performance énergétique : les derniers chiffres clés de l’OID
Le baromètre 2024 de l’Observatoire de l’Immobilier Durable (OID) montre une baisse globale des consommations énergétiques et des émissions de GES dans le bâtiment. La tendance est plus forte en tertiaire...
NexusValve Vivax G2 EQM : vanne de régulation et d’équilibrage pour économiser jusqu’à 8% d’énergie
Comap présente le NexusValve Vivax G2 EQM, une nouvelle génération de vannes de régulation et d’équilibrage dynamique.
Aalberts Academy : la formation des pros par les pros
Professionnels du CVC, gagnez en compétences avec nos formations de l'Academy Aalberts hfc ! Aalberts hfc marques flamco et comap vous propose des formations pour tout savoir sur l'ensemble de nos solutions...
Rénovation électrique : les grandes tendances 2025
Longtemps cantonnée à la mise en sécurité des installations vieillissantes, la rénovation électrique change de visage. En 2025, elle devient un levier de transition énergétique, de confort et de connectivité....