Un miroir haut de gamme pensé pour l’architecture durable

Dernière évolution des miroirs Premium d’AGC, le Mirox 4Green+ incarne cette approche responsable. Totalement dépourvu de plomb, il intègre une couche protectrice à base d’eau, réduisant quasi totalement les émissions de composés organiques volatils (COV). Sa parfaite opacité en fait une référence pour les applications rétroéclairées, devenues courantes dans les projets contemporains.

Design durable et pérennité

Dans un contexte où les intérieurs privilégient le bien-être, la lumière et la pérennité, le Mirox 4Green+ trouve naturellement sa place dans les espaces résidentiels, hôteliers et tertiaires.

Une résistance adaptée aux usages d’aujourd’hui

Le Mirox 4Green+ résiste durablement à l’humidité, aux détergents et aux silicones compatibles. Agc-store.com met à disposition les guides d’installation adéquats et vend en ligne les colles et adhésifs appropriés. La peinture de protection de haute qualité du Mirox 4Green+ préserve sa couche d’argent contre la corrosion et assure une excellente tenue dans le temps, y compris dans les salles de bain et cuisines.

Grâce à son pouvoir réfléchissant, le verre argenté optimise la diffusion de la lumière dans les espaces et accompagne les nouvelles façons d’habiter et de concevoir les lieux.

Une palette actuelle pour une liberté créative

Disponible en quatre teintes intemporelles, Mirox 4Green+ s’intègre dans des univers variés, du plus épuré au plus sophistiqué :

Clear, pour un aspect standard et lumineux

Clearvision, particulièrement neutre, sur substrat verrier extra-clair, reflète son environnement avec une fidélité des couleurs parfaite. Très lumineux.

Bronze, pour une atmosphère chaleureuse et contemporaine

Grey, subtil et moderne

Les épaisseurs disponibles : 3, 4, 5, 6 et 8 mm

Les dimensions des plateaux de fabrication livrés chez les transformateurs verriers du réseau Glastetik :

255 × 321 cm

600 × 321 cm

Sécurité intégrée aux différents projets

Pour répondre aux exigences actuelles en matière de sécurité, le Mirox 4Green+ est disponible avec le film anti-éclats SAFE+, appliqué côté peinture.

Classé 2B2 selon la norme EN 12600 (à partir de 4 mm d’épaisseur), le film anti-éclats SAFE+ limite les risques de blessures en cas de bris en maintenant le miroir en place, tout en s’intégrant discrètement aux projets.

Pour une sécurité renforcée dans les lieux recevant du public, nous vous conseillons d’utiliser le Stratobel Mirox, miroir assemblé en verre feuilleté PVB avec un verre clair. Ce miroir feuilleté de sécurité obtient des classements de niveau supérieur selon les normes EN 12600 (essai au pendule) et EN 356 (essai de résistance à l’impact). Disponible chez AGC Glass Distribution qui livre les partenaires du réseau Glastetik.

