GR 32 : maintenant disponible en Lanaé !

Depuis 40 ans, le GR 32 s’impose comme un incontournable de l’isolation des murs par l’intérieur. En 2025, Isover franchit une nouvelle étape en intégrant son produit phare à la gamme Lanaé, la nouvelle génération de laine de verre alliant performance et confort.

Fabriqué en France avec en moyenne 50%, et jusqu’à 80% de verre recyclé, le nouveau GR 32 conserve ses atouts historiques : excellente tenue mécanique, hautes performances thermiques et acoustiques et facilité de pose. Désormais plus doux au toucher et doté d’un liant biosourcé, il offre un confort inégalé pour les poseurs tout en répondant aux attentes du secteur.

Grâce à une résistance thermique de 3,75 m².K/W (en 120 mm), le GR 32 permet de répondre aux exigences des aides financières. Il contribue aussi à une isolation phonique renforcée (jusqu’à 28 dB selon la paroi support).

Pour en savoir plus exit_to_app