Une réponse modulaire aux défis de l’eau en ville

Face à l’urgence climatique, repenser la gestion des eaux pluviales devient une priorité. Entre imperméabilisation des sols, épisodes pluvieux extrêmes et urbanisation croissante, les professionnels doivent intégrer des solutions performantes, durables et faciles à mettre en œuvre.

Nidaplast propose une réponse modulaire, légère et efficace avec plusieurs gammes de blocs alvéolaires qui s’adaptent à tous les contextes : parkings, voiries, toitures terrasses, zones inondables ou humides.

Des bassins de rétention enterrés efficaces et durables

Les modules Nidaplast EP et AZbox sont spécialement conçus pour créer des bassins enterrés capables de stocker, infiltrer ou tamponner les eaux pluviales. Grâce à leur structure alvéolaire robuste et à leur grande capacité de vide (plus de 95 %), ces solutions permettent de réduire le ruissellement, limiter les débordements des réseaux et répondre aux exigences réglementaires (Loi ALUR, SDAGE…).

Faciles à manipuler et rapides à installer, ils s’intègrent dans des ouvrages sur-mesure, enterrés sous des parkings, voiries ou espaces verts, en neuf comme en rénovation.

Des toitures utiles avec Nidaroof

La toiture devient un espace technique à part entière. Le Nidaroof, panneau alvéolaire ultra-léger, permet de créer une zone de rétention temporaire sur toiture plate, sans surcharger la structure. Il limite les rejets instantanés en cas d’orage et participe activement à la régulation du débit de fuite, notamment sur les bâtiments industriels, commerciaux ou tertiaires.

Des solutions techniques pour zones sensibles ou inondables

En complément, les blocs Nidaplast RA permettent de remblayer en zone inondable ou humide tout en assurant un volume de vide fonctionnel, compatible avec la montée des nappes ou l’infiltration d’eau. Ces blocs sont souvent utilisés en infrastructure de voirie ou sous des plateformes techniques.

Pourquoi choisir Nidaplast ?

Expertise reconnue dans la fabrication de blocs alvéolaires en polypropylène extrudé

Solutions légères, recyclables, modulaires

Adaptées à chaque configuration (enfouies, sous dallage, en toiture…)

Performances validées par essais de laboratoire et retours terrain

Produits fabriqués en France, disponibles en stock ou sur-mesure

Vous avez un projet ? Nos experts vous accompagnent pour concevoir un ouvrage sur-mesure, optimisé techniquement et économiquement. Contactez-nous !

