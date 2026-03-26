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GYPASS : nouveautés 2026 en protection solaire, pergolas et portails aluminium

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Communiqué
Publié le 26 mars 2026
GYPASS lance en avant-première une innovation dédiée à la protection solaire et à l’aménagement extérieur : une option hublot de toit conçue pour le carport Canberra et la pergola Wellington.
Pergola Auckland - Batiweb
Pergola Auckland

Objectif : optimiser l’apport de lumière naturelle sous la structure tout en conservant une protection efficace contre les intempéries. Cette solution permet de créer un espace extérieur lumineux, confortable et esthétique, parfaitement intégré à l’habitat.

Disponible dès maintenant, cette option répond aux attentes actuelles en matière de design extérieur et de confort d’usage.

Pergola Auckland : retour en version toit fixe transparent

GYPASS annonce également le retour de la pergola Auckland, désormais proposée avec un toit fixe transparent en polycarbonate.

Cette nouvelle configuration permet :

  • de créer un espace extérieur abrité et lumineux
  • d’assurer une continuité visuelle avec la façade
  • d’apporter une dimension plus architecturale à la pergola

Pensée pour les projets d’aménagement extérieur contemporains, cette pergola combine esthétisme, durabilité et performance.

Les configurations disponibles et la date de lancement seront communiquées prochainement.

Pergola AUGUSTA : une solution à toile rétractable modulable

Déjà incontournable dans la gamme GYPASS, la pergola AUGUSTA à toile rétractable s’impose comme une alternative légère aux pergolas bioclimatiques.

Ses atouts :

  • modulation de l’ombre selon les heures et les saisons
  • ouverture totale ou protection solaire partielle
  • structure en aluminium robuste et durable
  • design épuré adapté aux projets en façade ou autoportés

Cette pergola textile offre un excellent compromis entre flexibilité, confort thermique et esthétique pour tous les projets d’aménagement extérieur.

ACCELY : portails, clôtures et portillons aluminium accessibles

Une nouvelle gamme de portails aluminium design et économiques

Avec ACCELY, GYPASS dévoile une gamme complète de :

  • portails aluminium
  • clôtures modernes
  • portillons assortis

Pensée pour les accès résidentiels, cette solution allie design contemporain, durabilité et budget maîtrisé.

Caractéristiques principales :

  • versions battantes ou coulissantes
  • remplissages pleins, ajourés (20 ou 50 mm) ou à claire-voie
  • traverse invisible pour une esthétique épurée
  • coloris RAL 7016 et RAL 9016
  • compatibilité avec motorisation NICE
  • thermolaquage Qualicoat SeaSide garanti 25 ans

ACCELY assure une cohérence visuelle globale entre portail, clôture et façade.

Espace Pro GYPASS : une gestion digitale fluide des projets

GYPASS renforce son écosystème digital avec un Espace Pro connecté au site particuliers, facilitant la gestion des projets d’aménagement.

Les avantages pour les professionnels :

  • reprise des configurations clients en ligne
  • ajustement des paramètres techniques
  • validation rapide des projets
  • pilotage des commandes via une interface dédiée

Cette continuité digitale permet de fluidifier le parcours client, du premier contact jusqu’à la pose, tout en améliorant la productivité des installateurs.

GYPASS : une offre globale pour l’aménagement extérieur

Avec ces nouveautés 2026, GYPASS confirme son positionnement sur :

  • la pergola aluminium et textile
  • le carport design
  • la protection solaire
  • les portails et clôtures aluminium

Une approche complète pour répondre aux enjeux actuels : confort, esthétique, durabilité et performance dans l’habitat individuel.

 

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