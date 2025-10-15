PixelIQ révèle sa nouvelle identité et fait évoluer Pixel CRM
Publié le 15 octobre 2025
Spécialiste des solutions numériques pour la rénovation énergétique, Pixel IQ franchit une nouvelle étape de son évolution. L’entreprise dévoile une identité visuelle modernisée et annonce le développement de la future version de son CRM, au service des professionnels du bâtiment, des mandataires et des obligés CEE. Cette nouvelle identité traduit la volonté de Pixel IQ de renforcer sa proximité avec les acteurs de la transition énergétique et de moderniser son image pour accompagner la croissance du secteur.
Le nouveau logo, à la fois épuré et dynamique, symbolise les valeurs fondatrices de l’entreprise : innovation, performance et engagement durable.
Actuellement en développement, la prochaine version du CRM Pixel visera à offrir une expérience utilisateur plus fluide, une ergonomie repensée et de nouvelles fonctionnalités collaboratives destinées à simplifier la gestion des dossiers et le suivi des opérations de rénovation.
Pensé pour répondre aux besoins concrets des professionnels, ce futur outil ambitionne de faciliter le pilotage des activités, optimiser la relation client et accélérer la digitalisation du secteur.
Avec cette refonte de son image et le lancement de ce chantier stratégique, Pixel IQ affirme sa vision tournée vers l’avenir : simplifier le quotidien des acteurs de la rénovation énergétique tout en soutenant la transition vers un habitat plus durable.
Les tags associés
Autonomie énergétique : seuls 9 % des Français peuvent y prétendre aujourd’hui
Le fabricant allemand de poêles à bois Hase a interrogé plus de 2 000 personnes représentatives de la population française, et vivant en maison individuelle, afin d’estimer le pourcentage de foyers pouvant...
Boostez votre activité MAR avec PixelIQ IT !
Vous êtes MAR et souhaitez optimiser votre activité ? PixelIQ IT est l’outil qu’il vous faut ! Profitez d’une solution intuitive, d’une gestion simplifiée et d’un suivi optimisé pour booster votre productivité.
Pixel lance ThermoPix : la nouvelle solution web mobile pour une gestion simplifiée et sécurisée des thermostats connectés (Bar Th-173
Pixel révolutionne la gestion des thermostats connectés (Bar TH-173) avec ThermoPix, une application mobile personnalisable, sécurisée et conforme. Simplifiez vos interventions et accédez à tous vos documents...
Rénovation énergétique : Stop Fraudes est né !
Une nouvelle structure est née aux Renodays. Il s'agit de Stop Fraudes, luttant contre les fraudes aux aides à la rénovation énergétique.