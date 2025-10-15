ConnexionS'abonner
Fermer

PixelIQ révèle sa nouvelle identité et fait évoluer Pixel CRM

Partager le communiqué
Communiqué

Publié le 15 octobre 2025

Pixel IQ présente sa nouvelle identité visuelle et annonce le développement de la prochaine version de son CRM dédié à la rénovation énergétique.
PixelIQ révèle sa nouvelle identité et fait évoluer Pixel CRM - Batiweb

Spécialiste des solutions numériques pour la rénovation énergétique, Pixel IQ franchit une nouvelle étape de son évolution. L’entreprise dévoile une identité visuelle modernisée et annonce le développement de la future version de son CRM, au service des professionnels du bâtiment, des mandataires et des obligés CEE. Cette nouvelle identité traduit la volonté de Pixel IQ de renforcer sa proximité avec les acteurs de la transition énergétique et de moderniser son image pour accompagner la croissance du secteur.

Le nouveau logo, à la fois épuré et dynamique, symbolise les valeurs fondatrices de l’entreprise : innovation, performance et engagement durable.

Actuellement en développement, la prochaine version du CRM Pixel visera à offrir une expérience utilisateur plus fluide, une ergonomie repensée et de nouvelles fonctionnalités collaboratives destinées à simplifier la gestion des dossiers et le suivi des opérations de rénovation.

Pensé pour répondre aux besoins concrets des professionnels, ce futur outil ambitionne de faciliter le pilotage des activités, optimiser la relation client et accélérer la digitalisation du secteur.

Avec cette refonte de son image et le lancement de ce chantier stratégique, Pixel IQ affirme sa vision tournée vers l’avenir : simplifier le quotidien des acteurs de la rénovation énergétique tout en soutenant la transition vers un habitat plus durable.

 

Pour en savoir plus exit_to_app

Les tags associés

Sur le même sujet

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur
PixelIQ IT - Batiweb

Pixel est une entreprise innovante fondée en 2020, spécialisée dans la création...

25b avenue Pierre Grenier
92100 Boulogne-Billancourt
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.