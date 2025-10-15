PixelIQ révèle sa nouvelle identité et fait évoluer Pixel CRM

Spécialiste des solutions numériques pour la rénovation énergétique, Pixel IQ franchit une nouvelle étape de son évolution. L’entreprise dévoile une identité visuelle modernisée et annonce le développement de la future version de son CRM, au service des professionnels du bâtiment, des mandataires et des obligés CEE. Cette nouvelle identité traduit la volonté de Pixel IQ de renforcer sa proximité avec les acteurs de la transition énergétique et de moderniser son image pour accompagner la croissance du secteur.

Le nouveau logo, à la fois épuré et dynamique, symbolise les valeurs fondatrices de l’entreprise : innovation, performance et engagement durable.

Actuellement en développement, la prochaine version du CRM Pixel visera à offrir une expérience utilisateur plus fluide, une ergonomie repensée et de nouvelles fonctionnalités collaboratives destinées à simplifier la gestion des dossiers et le suivi des opérations de rénovation.

Pensé pour répondre aux besoins concrets des professionnels, ce futur outil ambitionne de faciliter le pilotage des activités, optimiser la relation client et accélérer la digitalisation du secteur.

Avec cette refonte de son image et le lancement de ce chantier stratégique, Pixel IQ affirme sa vision tournée vers l’avenir : simplifier le quotidien des acteurs de la rénovation énergétique tout en soutenant la transition vers un habitat plus durable.

