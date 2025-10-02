La start-up française Kraaft propose une plateforme capable de convertir messages vocaux, photos et documents en rapports structurés pour simplifier le suivi des chantiers et la gestion des données.

La start-up française Kraaft franchit une nouvelle étape dans la digitalisation du secteur du BTP. Connue pour sa plateforme 360 de suivi de chantier, l’entreprise lance ses premiers modules d’intelligence artificielle, destinés à automatiser le traitement des données terrain.

Des comptes rendus simplifiés grâce à l’IA

Sur un chantier, chaque minute compte. Entre rythme soutenu, aléas climatiques et contraintes administratives, la rédaction des comptes-rendus reste souvent manuelle et fastidieuse.

Kraaft propose désormais une alternative : des agents d’intelligence artificielle capables de transformer photos, documents et enregistrements vocaux en rapports structurés et immédiatement exploitables.

Concrètement, un professionnel peut simplement dicter un message vocal pour que l’IA génère automatiquement un rapport journalier, une checklist de sécurité ou un compte-rendu d’installation, tout en traduisant et organisant l’information.

Les photos envoyées depuis le terrain sont enfin triées et classées automatiquement selon leur contenu : installations, routes ou équipements spécifiques. Ces innovations reposent sur les technologies européennes Mistral et Gemini, hébergées sur des serveurs européens.

Un impact immédiat sur le terrain

Les bénéfices peuvent être rapidement visibles entre réduction des saisies, diminution des erreurs, données mieux structurées et circulation de l’information plus fluide. L’IA travaille en arrière-plan, et permet de gagner plusieurs heures par semaine. Kraaft estime que ce gain peut représenter jusqu’à un demi-point de marge supplémentaire sur certains chantiers.

Et ce n’est qu’un début. Dans les mois à venir, Kraaft prévoit d’ouvrir ses API afin que les entreprises puissent connecter les données terrain à leurs propres outils, des ERP aux tableaux de bord en passant par les data lakes.

Pour Marc Nègre, cofondateur de la start-up, cette innovation dépasse le simple confort : elle marque un changement de paradigme, où le reporting n’est plus un frein, mais un outil de fluidité et d’inclusion au service des chantiers et des équipes qui les font vivre.

Par Marie Gérald