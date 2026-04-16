ARCHITECT@WORK Lyon : 8ème édition 10 et 11 juin 2026

Un concept novateur et haut de gamme

ARCHITECT@WORK est réservé exclusivement aux architectes et architectes d’intérieur. Sa scénographie originale et unique lui confère une atmosphère feutrée et raffinée.

Le thème 2026 COURTS-CIRCUITS met en lumière la force des filières locales : matériaux de proximité, fabricants régionaux et collaborations directes qui réduisent les distances, les coûts et l’empreinte carbone.

Exposition matériaux : Cocorico - Innovations locales, résilience globale

En lien avec la thématique de cette édition 2026, l’équipe Innovathèque vous invite à découvrir une sélection de matières variées 100 % made in France !

Dans un contexte de crise écologique et géopolitique qui souligne les limites de la mondialisation, des entreprises françaises conjuguant savoir-faire et innovation sont mises en lumière. Venez découvrir cette sélection de solutions innovantes bleu blanc rouge, qui font de la France un territoire résilient et riche en diversité.

Exposition photographique : MATERIA architecture

Coproduite par le Pavillon de l'Arsenal, Les Grands Ateliers, amàco et l'Association ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France, cette exposition s’inscrit dans la continuité des deux éditions Fibra Architectures (2019) et TerraFibra (2021).

Elle est dédiée aux architectures contemporaines en terre, pierre et fibres végétales et met en valeur les propriétés esthétiques, avantages constructifs et bénéfices environnementaux de 40 écoconstructions sélectionnées dans le cadre du prix Materia Award.

Interventions

En complément de ces expositions, un programme de conférences proposera des interventions d'architectes et de spécialités. Vous retrouverez notamment les agences :

4_32 architectes

Vurpas Architectes

Baumschlager Eberle Architekten

SILT architectes

SOHO Playtime

À noter aussi :

La Table ronde Fibois AuRA et la table ronde Cluster Eco-Bâtiment

Prix régional de la Construction Bois 2026

Organisé par Fibois Auvergne-Rhône-Alpes, le Prix Régional de la Construction Bois récompense chaque année les plus beaux ouvrages bois de la région. Celui-ci sera remis lors de cette édition de Lyon. En complément de ce prix, les lauréats du PRCB 2025 et 2026 seront également présentés sous forme d’une exposition photographique sur l’Espace Fibois Auvergne-Rhône-Alpes.

ART by Raffaele Salvoldi

Faisant à nouveau le lien entre l’art et l’architecture, ARCHITECT@WORK Lyon présentera des réalisations de Raffaele Salvoldi qui a commencé à travailler en tant qu'artiste pendant le confinement. Ce qui, au départ, semblait être un simple hobby est devenu une véritable exploration artistique, avec une implication particulière du visiteur qui ne manquera pas d’être surpris.

Librairie Archipel

La Librairie vous attend avec une belle sélection de nouveautés consacrées à l’architecture et au design, ainsi que des ouvrages en lien avec les auteurs invités et les différents événements programmés dans le cadre d’ARCHITECT@WORK Lyon 2026. L’occasion de découvrir de nouvelles publications et d’explorer des références inspirantes.

ARCHITECT@WORK Lyon 2026 vous réserve un programme riche et animé, avec de nombreux nouveaux produits à découvrir et ce, dans un cadre qualitatif, propice aux échanges.

La Halle Tony Garnier - Lyon - 8e édition

Mercredi 10 juin, de 10h à 19h

Jeudi 11 juin, de 10h à 19h

Pour en savoir plus exit_to_app