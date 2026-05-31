La Semaine de l’Artisanat du bâtiment revient en juin 2026 !

La FFB organise la 4e Semaine de l’Artisanat du 1er au 5 juin 2026 pour valoriser 35 000 entreprises artisanales du bâtiment.

Du 1er au 5 juin 2026, la 4e édition de la Semaine de l’Artisanat mettra à l'honneur les 35 000 entreprises artisanales adhérentes de la Fédération française du bâtiment (FFB), organisatrice de l'événement.



Au programme : des animations et des actions de terrain portées par les fédérations départementales et régionales.

Pendant cinq jours, la FFB souhaite valoriser la richesse et la diversité des savoir-faire des artisans du bâtiment. L’organisation entend également rappeler leur rôle dans le dynamisme économique et social des territoires.

Visites d’entreprises et actions de terrain partout en France

Plusieurs initiatives seront organisées partout en France durant cette semaine dédiée à l’artisanat du bâtiment. Le programme prévoit notamment des visites d’entreprises, des animations et des actions de terrain autour de l’artisanat, ainsi que la publication de portraits d’artisans.

Des échanges avec les acteurs économiques et institutionnels sont également annoncés dans le cadre de cette mobilisation nationale.

Micro-entreprise, REP PMCB, transmission : les priorités rappelées par la FFB

À travers cette Semaine de l’Artisanat, la FFB entend aussi rappeler plusieurs positions et engagements portés en faveur des entreprises artisanales du bâtiment.

L’organisation évoque notamment « la refonte nécessaire du régime de la micro-entreprise dans le secteur de la construction », la révision de la REP PMCB, ainsi qu’« une politique forte pour favoriser la transmission des entreprises artisanales ».

La fédération appelle également à « une réforme ambitieuse des réseaux consulaires CMA et CCI ( Chambres de Métiers et de l'Artisanat et Chambres de commerce et d'industrie, NDLR)» , afin de proposer « une offre de services lisible et rationnelle sur chaque territoire ».

Un jeu-concours pour valoriser les artisans sur Facebook

Un nouveau jeu-concours sera organisé sur Facebook pendant la Semaine de l’Artisanat. À la clé : le prix de « la meilleure photo ou vidéo de la semaine ».

Un Trophée des Régions sera également remis à cette occasion.

Feryel Ben Aissia