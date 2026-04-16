Montant VivaPure® en carton technique : une innovation pour la construction durable

VivaPure® : un montant en carton technique biosourcé, recyclable et performant

Le montant VivaPure® en carton technique marque une avancée majeure dans le domaine des cloisons sèches. Conçu à partir de 100 % de matériaux biosourcés (fibres de papier et huile végétale), il est entièrement recyclable à l’infini.

Une première en France : Siniat est aujourd’hui le seul acteur à proposer cette technologie innovante en alternative aux profilés métalliques.

→ Les avantages clés du montant VivaPure®

Réduction de l’empreinte carbone des ouvrages de plâtrerie

Matériau biosourcé et circulaire

Pose identique aux systèmes traditionnels (mêmes gestes, mêmes outils)

Amélioration des conditions de travail sur chantier

Des performances validées sur les premiers chantiers

Testé en conditions réelles, notamment par l’entreprise Dufour Plâtrerie, le montant VivaPure® démontre des performances élevées :

Excellente robustesse et rigidité : moins de déformation qu’un profilé métallique

robustesse et rigidité : moins de déformation qu’un profilé métallique Confort de pose optimisé : manutention moins bruyante, découpe facilitée, réduction des risques de coupures, vissage nécessitant moins d’effort

« Une innovation qui permet d’avancer dans la décarbonation sans changer nos habitudes de pose » Tommy Dufour, gérant Dufour Plâtrerie.

Une solution pensée pour la construction bas carbone

Destiné dans un premier temps aux logements individuels, le montant VivaPure® s’inscrit dans une démarche globale visant à proposer des solutions constructives bas carbone, performantes et accessibles.

Siniat poursuit le développement de cette innovation pour en faire une alternative complète aux ossatures métalliques traditionnelles.

Le programme Viva : accélérateur d’innovation durable

Le montant VivaPure® s’intègre dans le programme Viva, dédié à la construction durable et à l’économie circulaire.

→ Deux axes majeurs

VivaPure ® : réduction de l’impact carbone

: réduction de l’impact carbone VivaCycle® : recyclage et intégration de matières recyclées

→ Une approche globale et responsable

Analyse du cycle de vie des produits

Éco-conception renforcée

Fabrication locale en France

Livraison optimisée (rayon moyen de 210 km)

Produits recyclables à l’infini

La gamme VivaPure® : des solutions bas carbone pour les cloisons et doublages

→ Plaque de plâtre VivaPure®

Impact carbone négatif en sortie d’usine (une première en France)

Intégration de matériaux biosourcés issus de filières durables

Réduction de 25 % de l’impact carbone sur une cloison standard

→ Ossature métallique bas carbone VivaPure®

Montants et rails en acier bas carbone (fours à arc électrique)

Minimum 75 % d’acier recyclé

Réduction de 50 % de l’impact carbone vs profilés standards

→ Doublage VivaPure® Max

Association d’un isolant PSE graphité haute performance et d’une plaque VivaPure ®

Performance thermique et acoustique élevée

Réduction de 15 % de l’impact carbone

Une nouvelle génération de matériaux pour le bâtiment

Avec VivaPure®, Siniat réinvente les standards de la plaque de plâtre et des systèmes constructifs :

Matériaux durables et responsables

Solutions performantes et faciles à mettre en œuvre

Contribution concrète à la neutralité carbone du bâtiment

Pour en savoir plus exit_to_app