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Montant VivaPure® en carton technique : une innovation pour la construction durable

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Communiqué
Publié le 16 avril 2026
Siniat innove avec VivaPure® : un montant en carton technique bas carbone, sans changer les pratiques des pros du bâtiment.
Montant VivaPure® en carton technique : une innovation pour la construction durable - Batiweb

VivaPure® : un montant en carton technique biosourcé, recyclable et performant

Le montant VivaPure® en carton technique marque une avancée majeure dans le domaine des cloisons sèches. Conçu à partir de 100 % de matériaux biosourcés (fibres de papier et huile végétale), il est entièrement recyclable à l’infini.

Une première en France : Siniat est aujourd’hui le seul acteur à proposer cette technologie innovante en alternative aux profilés métalliques.

→ Les avantages clés du montant VivaPure®

  • Réduction de l’empreinte carbone des ouvrages de plâtrerie
  • Matériau biosourcé et circulaire
  • Pose identique aux systèmes traditionnels (mêmes gestes, mêmes outils)
  • Amélioration des conditions de travail sur chantier

Des performances validées sur les premiers chantiers

Testé en conditions réelles, notamment par l’entreprise Dufour Plâtrerie, le montant VivaPure® démontre des performances élevées :

  • Excellente robustesse et rigidité : moins de déformation qu’un profilé métallique
  • Confort de pose optimisé : manutention moins bruyante, découpe facilitée, réduction des risques de coupures, vissage nécessitant moins d’effort

« Une innovation qui permet d’avancer dans la décarbonation sans changer nos habitudes de pose » Tommy Dufour, gérant Dufour Plâtrerie.

Une solution pensée pour la construction bas carbone

Destiné dans un premier temps aux logements individuels, le montant VivaPure® s’inscrit dans une démarche globale visant à proposer des solutions constructives bas carbone, performantes et accessibles.

Siniat poursuit le développement de cette innovation pour en faire une alternative complète aux ossatures métalliques traditionnelles.

Le programme Viva : accélérateur d’innovation durable

Le montant VivaPure® s’intègre dans le programme Viva, dédié à la construction durable et à l’économie circulaire.

→ Deux axes majeurs

  • VivaPure® : réduction de l’impact carbone
  • VivaCycle® : recyclage et intégration de matières recyclées

→ Une approche globale et responsable

  • Analyse du cycle de vie des produits
  • Éco-conception renforcée
  • Fabrication locale en France
  • Livraison optimisée (rayon moyen de 210 km)
  • Produits recyclables à l’infini

La gamme VivaPure® : des solutions bas carbone pour les cloisons et doublages

→ Plaque de plâtre VivaPure®

  • Impact carbone négatif en sortie d’usine (une première en France)
  • Intégration de matériaux biosourcés issus de filières durables
  • Réduction de 25 % de l’impact carbone sur une cloison standard

→ Ossature métallique bas carbone VivaPure®

  • Montants et rails en acier bas carbone (fours à arc électrique)
  • Minimum 75 % d’acier recyclé
  • Réduction de 50 % de l’impact carbone vs profilés standards

→ Doublage VivaPure® Max

  • Association d’un isolant PSE graphité haute performance et d’une plaque VivaPure®
  • Performance thermique et acoustique élevée
  • Réduction de 15 % de l’impact carbone

Une nouvelle génération de matériaux pour le bâtiment

Avec VivaPure®, Siniat réinvente les standards de la plaque de plâtre et des systèmes constructifs :

  • Matériaux durables et responsables
  • Solutions performantes et faciles à mettre en œuvre
  • Contribution concrète à la neutralité carbone du bâtiment

 

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