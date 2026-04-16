Montant VivaPure® en carton technique : une innovation pour la construction durable
VivaPure® : un montant en carton technique biosourcé, recyclable et performant
Le montant VivaPure® en carton technique marque une avancée majeure dans le domaine des cloisons sèches. Conçu à partir de 100 % de matériaux biosourcés (fibres de papier et huile végétale), il est entièrement recyclable à l’infini.
Une première en France : Siniat est aujourd’hui le seul acteur à proposer cette technologie innovante en alternative aux profilés métalliques.
→ Les avantages clés du montant VivaPure®
- Réduction de l’empreinte carbone des ouvrages de plâtrerie
- Matériau biosourcé et circulaire
- Pose identique aux systèmes traditionnels (mêmes gestes, mêmes outils)
- Amélioration des conditions de travail sur chantier
Des performances validées sur les premiers chantiers
Testé en conditions réelles, notamment par l’entreprise Dufour Plâtrerie, le montant VivaPure® démontre des performances élevées :
- Excellente robustesse et rigidité : moins de déformation qu’un profilé métallique
- Confort de pose optimisé : manutention moins bruyante, découpe facilitée, réduction des risques de coupures, vissage nécessitant moins d’effort
« Une innovation qui permet d’avancer dans la décarbonation sans changer nos habitudes de pose » Tommy Dufour, gérant Dufour Plâtrerie.
Une solution pensée pour la construction bas carbone
Destiné dans un premier temps aux logements individuels, le montant VivaPure® s’inscrit dans une démarche globale visant à proposer des solutions constructives bas carbone, performantes et accessibles.
Siniat poursuit le développement de cette innovation pour en faire une alternative complète aux ossatures métalliques traditionnelles.
Le programme Viva : accélérateur d’innovation durable
Le montant VivaPure® s’intègre dans le programme Viva, dédié à la construction durable et à l’économie circulaire.
→ Deux axes majeurs
- VivaPure® : réduction de l’impact carbone
- VivaCycle® : recyclage et intégration de matières recyclées
→ Une approche globale et responsable
- Analyse du cycle de vie des produits
- Éco-conception renforcée
- Fabrication locale en France
- Livraison optimisée (rayon moyen de 210 km)
- Produits recyclables à l’infini
La gamme VivaPure® : des solutions bas carbone pour les cloisons et doublages
→ Plaque de plâtre VivaPure®
- Impact carbone négatif en sortie d’usine (une première en France)
- Intégration de matériaux biosourcés issus de filières durables
- Réduction de 25 % de l’impact carbone sur une cloison standard
→ Ossature métallique bas carbone VivaPure®
- Montants et rails en acier bas carbone (fours à arc électrique)
- Minimum 75 % d’acier recyclé
- Réduction de 50 % de l’impact carbone vs profilés standards
→ Doublage VivaPure® Max
- Association d’un isolant PSE graphité haute performance et d’une plaque VivaPure®
- Performance thermique et acoustique élevée
- Réduction de 15 % de l’impact carbone
Une nouvelle génération de matériaux pour le bâtiment
Avec VivaPure®, Siniat réinvente les standards de la plaque de plâtre et des systèmes constructifs :
- Matériaux durables et responsables
- Solutions performantes et faciles à mettre en œuvre
- Contribution concrète à la neutralité carbone du bâtiment
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