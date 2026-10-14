ARCHITECT@WORK Paris - La Villette : 19ème édition, 21 et 22 octobre 2026
Programme de conférences avec les interventions d’architectes et d’experts
→ Mercredi 21 octobre
Sobriété : vers un nouvel art d’habiter ?
Table ronde organisée par Architectures À Vivre avec :
- Maxime Scheer, architecte et fondateur - Cent15 Architecture
- Philippe Rahm, architecte et fondateur - Philippe Rahm Architectes
- François Massin Castan, architecte et fondateur - Atelier du Ralliement
À 11h – plus d’infos ici
ALTER-ÉCO Réédition, des alternatives matériaux pour éco-concevoir
Justine Rouger, responsable équipe Innovation, Pôle Aménagement des espaces de vie, FCBA.
À 13h30 – plus d’infos ici
Le futur de la valeur en architecture
Table ronde organisée par CROA Île-de-France avec :
- Baptiste Brisedou, associé et directeur de projets - Albert & Co,
- Christian Piel, dirigeant, urbaniste et hydrologue - UW Urbanwater,
- Emmanuel Combarel, architecte et chef d’entreprise - ECDM Architectes
À 15h00 – plus d’infos ici
Douce errance
Carte Blanche Archinov à K architectures avec :
- Karine Herman, architecte et fondatrice - K architectures
- Jérôme Sigwalt, architecte et fondateur - K architectures
À 17h00 – plus d’infos ici
→ Jeudi 22 octobre
La main, notre connexion sensible avec le monde
Conférence organisée par UNSFA Paris avec :
- Harrison, architecte - Delcros associés
- Antoine Daudré-Vignier, architecte - Daudré-Vignier & associés architectes
À 11h – plus d’infos ici
Renaissance du Doobie’s, ou la métamorphose d’un club en maison de collectionneur
Portrait d’agencement proposé par l’Ameublement français avec Erwann Hibon, directeur d’exploitation - JAMES1840
À 13h30 – plus d’infos ici
Comment la construction bois explore et transforme ?
Table ronde organisée par Fibois France avec :
- Cédric Ramière, archiecte DPLG et associé - CoCo architecture
- Cécile Oechsner de Coninck, responsable Climat & Économie Circulaire - Immobilière 3F
- Olivier Gaujard, expert construction Bois & Biosourcés - Chef de projet France Bois 2030
À 15h – plus d’infos ici
Mémoire active : le patrimoine comme levier de transition
- William Yon, directeur et principal - Gensler Paris
- Jean-Pierre Bouanha, directeur technique et senior associate - Gensler Paris
- Joachim Ganuchaud, architecte du patrimoine - Gensler Paris
À 17h – plus d’infos ici
→ Au programme également :
- La Remise des prix des Maisons À Vivre 2026 - plus d’infos ici
- La Remise des prix « [Ré]inventer l’existant » 2026 - plus d’infos ici
La Grande Halle de La Villette - Paris - 19e édition
Mercredi 21 octobre, de 10h à 20h
Jeudi 22 octobre, de 10h à 19h
Les tags associés
Buildots lève 130 millions de dollars
L’entreprise Buildots annonce une nouvelle levée de fonds et accélère le déploiement de sa plateforme s’appuyant sur l’IA.
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La 4e édition d’ARCHITECT@WORK BORDEAUX, qui s’est tenue les 27 et 28 novembre au Parc des Expositions, a rencontré un franc succès auprès des 1 951 visiteurs présents.
Succès confirmé pour la 18ème édition d’ARCHITECT@WORK Paris
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Industrialisation de la construction : opportunité ou contrainte pour les PME du BTP ?
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