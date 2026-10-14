ARCHITECT@WORK Paris - La Villette : 19ème édition, 21 et 22 octobre 2026

Programme de conférences avec les interventions d’architectes et d’experts

→ Mercredi 21 octobre

Sobriété : vers un nouvel art d’habiter ?

Table ronde organisée par Architectures À Vivre avec :

Maxime Scheer , architecte et fondateur - Cent15 Architecture

, architecte et fondateur - Cent15 Architecture Philippe Rahm , architecte et fondateur - Philippe Rahm Architectes

, architecte et fondateur - Philippe Rahm Architectes François Massin Castan, architecte et fondateur - Atelier du Ralliement

À 11h – plus d’infos ici

ALTER-ÉCO Réédition, des alternatives matériaux pour éco-concevoir

Justine Rouger, responsable équipe Innovation, Pôle Aménagement des espaces de vie, FCBA.

À 13h30 – plus d’infos ici

Le futur de la valeur en architecture

Table ronde organisée par CROA Île-de-France avec :

Baptiste Brisedou , associé et directeur de projets - Albert & Co,

, associé et directeur de projets - Albert & Co, Christian Piel , dirigeant, urbaniste et hydrologue - UW Urbanwater,

, dirigeant, urbaniste et hydrologue - UW Urbanwater, Emmanuel Combarel, architecte et chef d’entreprise - ECDM Architectes

À 15h00 – plus d’infos ici

Douce errance

Carte Blanche Archinov à K architectures avec :

Karine Herman , architecte et fondatrice - K architectures

, architecte et fondatrice - K architectures Jérôme Sigwalt, architecte et fondateur - K architectures

À 17h00 – plus d’infos ici

→ Jeudi 22 octobre

La main, notre connexion sensible avec le monde

Conférence organisée par UNSFA Paris avec :

Harrison , architecte - Delcros associés

, architecte - Delcros associés Antoine Daudré-Vignier, architecte - Daudré-Vignier & associés architectes

À 11h – plus d’infos ici

Renaissance du Doobie’s, ou la métamorphose d’un club en maison de collectionneur

Portrait d’agencement proposé par l’Ameublement français avec Erwann Hibon, directeur d’exploitation - JAMES1840

À 13h30 – plus d’infos ici

Comment la construction bois explore et transforme ?

Table ronde organisée par Fibois France avec :

Cédric Ramière , archiecte DPLG et associé - CoCo architecture

, archiecte DPLG et associé - CoCo architecture Cécile Oechsner de Coninck , responsable Climat & Économie Circulaire - Immobilière 3F

, responsable Climat & Économie Circulaire - Immobilière 3F Olivier Gaujard, expert construction Bois & Biosourcés - Chef de projet France Bois 2030

À 15h – plus d’infos ici

Mémoire active : le patrimoine comme levier de transition

William Yon , directeur et principal - Gensler Paris

, directeur et principal - Gensler Paris Jean-Pierre Bouanha , directeur technique et senior associate - Gensler Paris

, directeur technique et senior associate - Gensler Paris Joachim Ganuchaud, architecte du patrimoine - Gensler Paris

À 17h – plus d’infos ici

→ Au programme également :

La Remise des prix des Maisons À Vivre 2026 - plus d’infos ici

La Remise des prix « [Ré]inventer l’existant » 2026 - plus d’infos ici

La Grande Halle de La Villette - Paris - 19e édition

Mercredi 21 octobre, de 10h à 20h

Jeudi 22 octobre, de 10h à 19h

Pour en savoir plus exit_to_app