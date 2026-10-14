MAPELASTIC AQUADEFENSE EVO : l’étanchéité en toute sérénité

MAPELASTIC AQUADEFENSE EVO : la nouvelle référence de l’étanchéité sous carrelage

Dans les projets de construction et de rénovation, les professionnels recherchent des solutions capables de concilier performance, conformité réglementaire et gain de temps sur chantier. Avec MAPELASTIC AQUADEFENSE EVO, MAPEI propose une membrane liquide d’étanchéité de nouvelle génération qui répond à ces exigences tout en simplifiant la mise en œuvre. Conçue pour protéger les supports avant la pose de carrelage ou de revêtements LVT, cette solution s’adresse à tous types de locaux humides.

Une solution prête à l’emploi pour gagner en efficacité

MAPELASTIC AQUADEFENSE EVO se distingue avant tout par sa simplicité d’utilisation. Cette membrane liquide monocomposant prête à l’emploi s’applique directement au rouleau sur les supports courants du bâtiment. Sa texture facilite le travail des applicateurs en limitant les moyens de préparation et nettoyage des outils.

Son séchage rapide constitue un autre atout majeur. Le revêtement carrelage ou LVT peut être posé dès 4 à 6 heures après l’application finale, selon les conditions du chantier. Un avantage décisif pour réduire les délais d’exécution tout en maintenant un haut niveau de qualité.

Une étanchéité certifiée pour une large variété de locaux

MAPELASTIC AQUADEFENSE EVO bénéficie d’un Avis Technique CSTB pour les systèmes d’étanchéité sous carrelage. Cette reconnaissance offre aux professionnels un cadre de mise en œuvre certifié et rassurant pour les maîtres d’ouvrage.

La solution est adaptée aux locaux humides intérieurs tels que les salles de bains, les sanitaires, les douches collectives et privatives ou encore les cuisines.

Elle répond également aux contraintes d’environnements plus exigeants ou à fortes sollicitations, comme les cuisines collectives, les laboratoires de préparation alimentaire ou encore des chais viticoles.

MAPELASTIC AQUADEFENSE EVO est disponible en seaux de 7 kg et 15 kg auprès du réseau de distribution MAPEI.

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