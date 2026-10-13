Le photovoltaïque s’installe sur les toitures VMZINC® !

La transition énergétique impose de nouvelles règles aux acteurs de la construction. Dans le cadre de la loi Climat et Résilience, l’obligation de solariser ou de végétaliser les toitures s’applique désormais de manière globale : 40 % de la surface des toitures des bâtiments neufs ou rénovés de plus de 500 m² (tertiaire, commercial, logistique, enseignement, santé) doivent être valorisés. Le 1er juillet 2027, ce seuil passera à 50 %.

Pour les architectes, bureaux d’études et maîtres d’ouvrage, l’intégration du photovoltaïque doit donc trouver sa place dès la conception du projet. Sur une toiture zinc, une question reste essentielle : comment installer des panneaux photovoltaïques sans compromettre les qualités de la couverture ?

VMZINC s’associe à des spécialistes de la fixation photovoltaïque afin de proposer des systèmes adaptés aux différentes configurations de couverture.

La surimposition constitue une solution particulièrement adaptée aux toitures en zinc. Elle respecte les mouvements naturels du métal, préserve l’étanchéité de la couverture et conserve l’esthétique de la toiture.

Afin de sécuriser la conception et la réalisation des projets, deux de nos solutions de fixation photovoltaïque bénéficient d’une Évaluation Technique Nouvelle (ETN). Référence clé pour les contrôleurs techniques et les assureurs, l’ETN est délivrée par un organisme tiers indépendant. Elle valide la compatibilité mécanique du système avec la couverture zinc dans le respect du DTU 40.41 et apporte un cadre technique reconnu pour le projet.

Trois solutions de fixation pour les toitures zinc

1. Pinces pour joint debout CF:x et SingleRail de K2 Systems – avec ETN

Cette solution permet de fixer les panneaux photovoltaïques par pincement direct sur le relief du joint debout, sans percement de la couverture. L’étanchéité d’origine reste ainsi préservée.

2. Potelet SFS Solar® JDB – avec ETN

Ces potelets prennent appui directement dans la charpente et assurent la reprise des efforts mécaniques. Ils conviennent aux couvertures à joint debout et à tasseaux et assurent une bonne tenue des panneaux face aux contraintes climatiques.

3. Vis à double filetage de K2 Systems

Cette solution convient aux couvertures à tasseaux VMZINC. Elle peut aussi s’utiliser sur joint debout avec un tasseau continu, de l’égout au faîtage, entre deux bacs. Les rails support des panneaux se fixent directement sur les vis, elles-mêmes ancrées dans les chevrons au travers des tasseaux.

VMZinc et photovoltaïque : un duo durable

L'association du zinc et du photovoltaïque répond aux enjeux actuels de la construction durable. D'un côté, un matériau reconnu pour sa longévité et sa recyclabilité ; de l'autre, une source d'énergie renouvelable qui contribue à réduire l'empreinte carbone des bâtiments.

Avec des solutions de fixation adaptées et validées sous ETN, VMZINC permet d'intégrer le photovoltaïque sur les toitures en zinc dans le respect des objectifs fixés par la loi Climat et Résilience.

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