Presto étend sa garantie sur ses robinetteries temporisées et électroniques
Né en 1927, Presto célèbre l'année prochaine ses 100 ans. Pour marquer le coup, le fabricant français de robinetterie pour collectivités et ERP (établissements recevant du public) ne fait pas les choses à moitié.
L'industriel va plutôt quintupler, dès le 1er janvier 2027, la garantie de ses robinetteries temporisées et électroniques, passant ainsi de 10 à 50 ans.
Un gage de durabilité
« Depuis 100 ans, nous avons toujours considéré que la durée de vie d’un produit était aussi importante que sa performance à l’usage. Aujourd’hui, proposer la garantie la plus longue du marché, à hauteur de 50 ans, n’est pas un changement de cap mais une manière de donner une nouvelle dimension à un engagement historique », expose Frédéric Di Maggio, PDG de Presto. Plus précisément son engagement sur la durabilité de ses produits, pensés pour faciliter leur entretien et leur réparation, de la robustesse des matériaux à l'interchangeabilité des composants. Ce qui évite le remplacement systèmatique des robinetteries et la consommation de matières premières dans ce sens.
« C’est une marque de confiance dans la qualité et la fiabilité de nos équipements, mais aussi l’expression d’une conviction profonde : les équipements sanitaires ont un rôle majeur à jouer dans la transition vers des bâtiments plus sobres et plus durables », souligne M. Di Maggio.
Une durabilité qui a distingué la marque lors des derniers Innovation Awards du Paris Builders Show.
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