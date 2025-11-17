Ardoise Orléane en fibres-ciment Cedral pour façade et toiture

Avec ses bords droits et sa surface lisse, l’ardoise Orléane offre un rendu moderne et épuré, disponible en deux teintes : anthracite et brun.

Fabriquée en France, cette ardoise en fibres-ciment est conçue pour durer : elle est garantie 15 ans, nécessite peu d’entretien et s’adapte à tous les types de pose, que ce soit en toiture ou en façade.

Que vous cherchiez de l’inspiration pour votre façade ou que vous prépariez un projet de rénovation de toiture, Orléane est le choix idéal pour allier design, durabilité et simplicité.

