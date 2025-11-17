ConnexionS'abonner
Ardoise Orléane en fibres-ciment Cedral pour façade et toiture

Publié le 17 novembre 2025

Découvrez l’ardoise Orléane de Cedral, une solution sobre et élégante pour vos toitures et façades, adaptée aussi bien à la construction neuve qu’à la rénovation.

Avec ses bords droits et sa surface lisse, l’ardoise Orléane offre un rendu moderne et épuré, disponible en deux teintes : anthracite et brun.
Fabriquée en France, cette ardoise en fibres-ciment est conçue pour durer : elle est garantie 15 ans, nécessite peu d’entretien et s’adapte à tous les types de pose, que ce soit en toiture ou en façade.

Que vous cherchiez de l’inspiration pour votre façade ou que vous prépariez un projet de rénovation de toiture, Orléane est le choix idéal pour allier design, durabilité et simplicité.

 

Pour en savoir plus

 

Cedral - Batiweb

Cedral – Solutions durables pour toitures et façades Avec Cedral, l’ardoise et...

2 rue Charles Edouard Jeanneret
78306 Poissy Cedex
France

Plus d'informations


