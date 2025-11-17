Ardoises Kergoat en fibres-ciment Cedral pour façade et toiture

Disponible en teinte anthracite, elle se décline en deux finitions :

Finition lisse bords épaufrés pour une apparence nette et raffinée,

Finition relief bords épaufrés, pour un rendu plus texturé et naturel.

Grâce à ses bords épaufrés, l’ardoise Kergoat s’adapte aux traditions régionales tout en offrant une grande liberté de pose.

Fabriquée en fibres-ciment, elle est durable, facile à entretenir, et pensée pour résister aux conditions climatiques les plus exigeantes.

Pour en savoir plus exit_to_app