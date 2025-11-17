ConnexionS'abonner
Ardoises Kergoat en fibres-ciment Cedral pour façade et toiture

Publié le 17 novembre 2025

Découvrez l’ardoise Kergoat de Cedral, une valeur sûre pour vos toitures et façades, idéale en neuf comme en rénovation.

Disponible en teinte anthracite, elle se décline en deux finitions :

  • Finition lisse bords épaufrés pour une apparence nette et raffinée,
  • Finition relief bords épaufrés, pour un rendu plus texturé et naturel.

Grâce à ses bords épaufrés, l’ardoise Kergoat s’adapte aux traditions régionales tout en offrant une grande liberté de pose. 

Fabriquée en fibres-ciment, elle est durable, facile à entretenir, et pensée pour résister aux conditions climatiques les plus exigeantes. 

 

Pour en savoir plus exit_to_app

 

Cedral

Cedral – Solutions durables pour toitures et façades Avec Cedral, l’ardoise et...

2 rue Charles Edouard Jeanneret
78306 Poissy Cedex
France

Plus d'informations


