Ardoises Kergoat en fibres-ciment Cedral pour façade et toiture
Publié le 17 novembre 2025
Disponible en teinte anthracite, elle se décline en deux finitions :
- Finition lisse bords épaufrés pour une apparence nette et raffinée,
- Finition relief bords épaufrés, pour un rendu plus texturé et naturel.
Grâce à ses bords épaufrés, l’ardoise Kergoat s’adapte aux traditions régionales tout en offrant une grande liberté de pose.
Fabriquée en fibres-ciment, elle est durable, facile à entretenir, et pensée pour résister aux conditions climatiques les plus exigeantes.
Pose à cassette des ardoises en fibres-ciment Cedral pour façade
Découvrez la pose à cassette des ardoises en fibres-ciment Cedral, une méthode innovante qui apporte un style moderne et épuré à vos façades.
Pose à Pureau Horizontal des ardoises en fibres-ciment Cedral pour toiture et façade
Découvrez la pose à pureau horizontal des ardoises en fibres-ciment Cedral, une technique qui apporte une esthétique moderne et épurée à vos toitures et façades.
