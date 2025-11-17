ConnexionS'abonner
Exclusivité myVaillant Pro : nouvel outil de déperditions

Publié le 17 novembre 2025

Depuis le 3 novembre, simplifiez vos études avant-vente avec notre nouvel outil en ligne !
  • Calcul rapide des déperditions en quelques clics.
  • Recommandations précises et adaptées à chaque projet.
  • Gain de temps et efficacité sur vos chantiers.

Disponible sur votre espace professionnel myVaillant Pro, ce nouvel outil est pensé pour les installateurs, techniciens et bureaux d’études.

Compatible avec les projets de rénovation énergétique.

 

Pour en savoir plus exit_to_app

VAILLANT - Batiweb

Vaillant est un fabricant allemand et leader sur le marché du chauffage et de l’eau chaude...

8 AV PABLO PICASSO
94120 FONTENAY SOUS BOIS
France

Plus d'informations


