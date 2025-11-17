Exclusivité myVaillant Pro : nouvel outil de déperditions
Publié le 17 novembre 2025
- Calcul rapide des déperditions en quelques clics.
- Recommandations précises et adaptées à chaque projet.
- Gain de temps et efficacité sur vos chantiers.
Disponible sur votre espace professionnel myVaillant Pro, ce nouvel outil est pensé pour les installateurs, techniciens et bureaux d’études.
Compatible avec les projets de rénovation énergétique.
