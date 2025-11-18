ConnexionS'abonner
Fermer

GeniaAir Split : la pompe à chaleur conçue pour vous, les pros !

Partager la vidéo
Vidéo

Publié le 18 novembre 2025

Avec GeniaAir Split, facilitez vos installations et offrez à vos clients une solution performante, fiable et simple à mettre en œuvre.
  • un confort thermique optimal : A+++ en chauffage, jusqu’à 203 % d’efficacité (norme ErP)
  • un silence remarquable : seulement 26 dB(A) à 5 mètres (en champ libre, directivité 2)
  • une fabrication locale : unités extérieures produites à Nantes, unités intérieures fabriquées en Europe

Pensée pour vous faciliter le travail au quotidien, la GeniaAir Split allie performance, simplicité d’installation et flexibilité, en neuf comme en rénovation.

 

Pour en savoir plus exit_to_app

Les tags associés

Sur le même sujet

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur
SAUNIER DUVAL - Batiweb

Saunier Duval est un fabricant français de matériel de chauffage et d’eau chaude...

8 AV PABLO PICASSO
94120 FONTENAY SOUS BOIS
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.