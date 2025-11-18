GeniaAir Split : la pompe à chaleur conçue pour vous, les pros !
Publié le 18 novembre 2025
- un confort thermique optimal : A+++ en chauffage, jusqu’à 203 % d’efficacité (norme ErP)
- un silence remarquable : seulement 26 dB(A) à 5 mètres (en champ libre, directivité 2)
- une fabrication locale : unités extérieures produites à Nantes, unités intérieures fabriquées en Europe
Pensée pour vous faciliter le travail au quotidien, la GeniaAir Split allie performance, simplicité d’installation et flexibilité, en neuf comme en rénovation.
Les tags associés
Le site nantais de Saunier Duval veut faire rimer flexibilité et productivité
Visite sur le site nantais de Saunier Duval. Le spécialiste de solutions thermiques veut y combiner flexibilité, montée en cadence et innovations produits, dont la GeniaAir Classic, pour s’adapter aux...
Exclusivité Saunier Duval Pro : outil de déperditions
NOUVEAU sur l’espace Pro Saunier Duval : l’outil de calcul des déperditions. Gagnez du temps et optimisez vos projets grâce à notre nouvel outil en ligne !
Sur Artibat, Saunier Duval dévoilera ses pompes à chaleur 2026
Au salon Artibat, Saunier Duval dévoile en avant-première sa nouvelle gamme de pompes à chaleur au R290, performantes et respectueuses de l’environnement.
Saunier Duval présente ses trois nouvelles gammes de PAC air-air réversibles
Saunier Duval lance trois nouvelles gammes de pompes à chaleur air-air réversibles : VivAir Lite, VivAir Max et VivAir Multi. Ces PAC air-air connectées allient des performances chaud et froid élevées,...