Ardoises Vertigo en fibres-ciment Cedral pour façade et toiture

Publié le 18 novembre 2025

Avec son style unique, l’ardoise Vertigo de Cedral offre une nouvelle vision de la couverture et du bardage.

Disponible en teinte anthracite, terre cuite et gris zinc, cette ardoise en fibres-ciment à bords droits et finition lisse est conçue pour s’adapter aussi bien à la toiture qu’à la façade, créant une continuité esthétique entre les deux.

Son grand format, 60x30xm, épouse tous les volumes, et s’adapte aussi bien à la construction neuve qu’à la rénovation.

La gamme Vertigo s’adapte à tous les différents types de pose et offrent une grande liberté architecturale.

 

Pour en savoir plus exit_to_app

 

