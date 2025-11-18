Ardoises Vertigo en fibres-ciment Cedral pour façade et toiture
Publié le 18 novembre 2025
Disponible en teinte anthracite, terre cuite et gris zinc, cette ardoise en fibres-ciment à bords droits et finition lisse est conçue pour s’adapter aussi bien à la toiture qu’à la façade, créant une continuité esthétique entre les deux.
Son grand format, 60x30xm, épouse tous les volumes, et s’adapte aussi bien à la construction neuve qu’à la rénovation.
La gamme Vertigo s’adapte à tous les différents types de pose et offrent une grande liberté architecturale.
Pose à cassette des ardoises en fibres-ciment Cedral pour façade
Découvrez la pose à cassette des ardoises en fibres-ciment Cedral, une méthode innovante qui apporte un style moderne et épuré à vos façades.
Pose à Pureau Horizontal des ardoises en fibres-ciment Cedral pour toiture et façade
Découvrez la pose à pureau horizontal des ardoises en fibres-ciment Cedral, une technique qui apporte une esthétique moderne et épurée à vos toitures et façades.
