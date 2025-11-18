Ardoises Vertigo en fibres-ciment Cedral pour façade et toiture

Disponible en teinte anthracite, terre cuite et gris zinc, cette ardoise en fibres-ciment à bords droits et finition lisse est conçue pour s’adapter aussi bien à la toiture qu’à la façade, créant une continuité esthétique entre les deux.

Son grand format, 60x30xm, épouse tous les volumes, et s’adapte aussi bien à la construction neuve qu’à la rénovation.

La gamme Vertigo s’adapte à tous les différents types de pose et offrent une grande liberté architecturale.

Pour en savoir plus exit_to_app