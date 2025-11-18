Ardoises Pommay en fibres-ciment Cedral pour façade et toiture

Grâce à une technique de coloration spécifique, chaque ardoise affiche des nuances uniques, pour un rendu chaleureux et expressif, aussi bien en toiture qu’en façade.

Pensée pour sublimer l’esthétique des bâtiments, l’ardoise Pommay flammée s’intègre parfaitement dans des projets de rénovation comme de construction neuve, en apportant du caractère et une signature visuelle forte à chaque réalisation.

Pour en savoir plus exit_to_app