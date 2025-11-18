Ardoises Pommay en fibres-ciment Cedral pour façade et toiture
Publié le 18 novembre 2025
Grâce à une technique de coloration spécifique, chaque ardoise affiche des nuances uniques, pour un rendu chaleureux et expressif, aussi bien en toiture qu’en façade.
Pensée pour sublimer l’esthétique des bâtiments, l’ardoise Pommay flammée s’intègre parfaitement dans des projets de rénovation comme de construction neuve, en apportant du caractère et une signature visuelle forte à chaque réalisation.
Pose à cassette des ardoises en fibres-ciment Cedral pour façade
Découvrez la pose à cassette des ardoises en fibres-ciment Cedral, une méthode innovante qui apporte un style moderne et épuré à vos façades.
Pose à Pureau Horizontal des ardoises en fibres-ciment Cedral pour toiture et façade
Découvrez la pose à pureau horizontal des ardoises en fibres-ciment Cedral, une technique qui apporte une esthétique moderne et épurée à vos toitures et façades.
