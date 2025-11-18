Ardoises TECTA en fibres-ciment Cedral pour façade et toiture
Publié le 18 novembre 2025
Véritable avancée technologique, les nouvelles ardoises fibres-ciment TECTA sont dotées d’une finition de protection unique et brevetée qui leur procure un aspect mat, minéral et intense, très proche de celui de l’ardoise naturelle, et leur confère des avantages exclusifs.
Les ardoises TECTA résistent aux conditions climatiques les plus extrêmes, du rayonnement intense du soleil à la rigueur de l’hiver, en passant par la grêle ou la pluie torrentielle. Elles ne se décolorent pas avec le temps et conservent longtemps leur bel aspect d’origine. Leur surface non poreuse limite la formation et le développement des mousses et facilite l’entretien.
Combinaison parfaite entre esthétique et performance, les ardoises TECTA, c’est l’assurance de bénéficier des garanties d’une protection de haute qualité.
Pour en savoir plus exit_to_app
Pose à cassette des ardoises en fibres-ciment Cedral pour façade
Découvrez la pose à cassette des ardoises en fibres-ciment Cedral, une méthode innovante qui apporte un style moderne et épuré à vos façades.
Pose à Pureau Horizontal des ardoises en fibres-ciment Cedral pour toiture et façade
Découvrez la pose à pureau horizontal des ardoises en fibres-ciment Cedral, une technique qui apporte une esthétique moderne et épurée à vos toitures et façades.
