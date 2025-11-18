ConnexionS'abonner
Ardoises TECTA en fibres-ciment Cedral pour façade et toiture

Publié le 18 novembre 2025

Découvrez les ardoises Cedral TECTA pour toiture et façade.

Véritable avancée technologique, les nouvelles ardoises fibres-ciment TECTA sont dotées d’une finition de protection unique et brevetée qui leur procure un aspect mat, minéral et intense, très proche de celui de l’ardoise naturelle, et leur confère des avantages exclusifs.
Les ardoises TECTA résistent aux conditions climatiques les plus extrêmes, du rayonnement intense du soleil à la rigueur de l’hiver, en passant par la grêle ou la pluie torrentielle. Elles ne se décolorent pas avec le temps et conservent longtemps leur bel aspect d’origine. Leur surface non poreuse limite la formation et le développement des mousses et facilite l’entretien.

Combinaison parfaite entre esthétique et performance, les ardoises TECTA, c’est l’assurance de bénéficier des garanties d’une protection de haute qualité.

 

Pour en savoir plus exit_to_app

 

